Napoli, Spinazzola in dubbio verso la Fiorentina: non si è allenato con la squadra

Leonardo Spinazzola è in forte dubbio per la partita di domenica del Napoli a Firenze: il laterale sinistro ha saltato la seduta di allenamento mattutina a causa di un problema muscolare e il suo recupero a pieno regime non è affatto scontato.

Spinazzola out per una contrattura: a rischio per la Fiorentina

Il Napoli è atteso domenica per il lunch match in casa della Fiorentina. Sarà un impegno importante, l’ultimo primo della sosta ed è necessario ottenere un buon risultato per raggiungere quota 9 punti e lasciare l’ambiente in condizioni di serenità. Per questo, Allegri farà di tutto per vincerla, schierando tutti i migliori a disposizione, al netto delle assenze. Assenze che, però, aumentano: oltre agli infortuni recenti di Meret e Alisson Santos, purtroppo, oggi si è fermato anche Leonardo Spinazzola. Il terzino non si è allenato per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra.

Anguissa torna in campo, ma presenza complicata domenica

Se fronte Spinazzola non arrivano notizie liete, il Napoli può sorridere, almeno in parte, per le condizioni di Frank Zambo Anguissa. Infatti, il report mattutino ha segnalato il ritorno – seppur personalizzato – sul terreno di gioco del centrocampista camerunense. Tuttavia, si tratta di un rientro parziale, continuando anche la fase in palestra per il recupero completo. Dunque, molto complicata anche la sua presenza al Franchi. Ma sicuramente dopo la sosta ci sarà e Allegri ha tutto il tempo per consentire lui di ritrovare la condizione.