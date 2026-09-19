McTominay tornerà dopo la sosta: Allegri annuncia due rientri

Scott McTominay rientrerà dopo la sosta internazionale e con lui tornano altri due azzurri: l’annuncio arriva direttamente da Allegri in conferenza stampa prima di Fiorentina-Napoli.

McTominay e Meret: il Napoli recupera i big dopo la pausa

Il centrocampista scozzese e il portiere saranno disponibili per le prossime sfide. Allegri ha chiarito la situazione degli infortuni nella conferenza pre-partita, tracciando una roadmap precisa sui tempi di recupero. La sosta nazionale consente ai giocatori di smaltire i problemi fisici accumulati nelle prime settimane di campionato. McTominay rappresenta un’assenza pesante nel centrocampo napoletano, e il suo ritorno modifica gli equilibri tattici della squadra.

Tornerà al completo anche l’assetto dei portieri subito dopo la sosta. Tornerà, quindi, il tradizionale testa a testa fra Meret e Milinkovic-Savic per un posto fra i pali. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione l’intera rosa. La lunghezza della stagione richiede rotazioni continue e una profondità numerica che consenta di affrontare impegni europei e domestici senza logoramento muscolare.

Marianucci più indietro: il cronoprogramma dei rientri

Qual è lo stato degli altri infortunati? Marianucci avrà bisogno di più tempo rispetto a McTominay e Meret. Il difensore resterà fuori ancora per qualche settimana, mentre gli altri due recupereranno dopo la pausa per le nazionali. Allegri ha gestito le comunicazioni al riguardo senza allarmismi, confermando che non ci sono situazioni critiche. Man mano, gli azzurri stanno recuperando la condizione fisica migliore, con il solo Alisson che vedrà dei tempi di recupero più lunghi.

Il nuovo regolamento sulle sostituzioni amplifica l’importanza della profondità di rosa. Le partite cambiano volto soprattutto negli ultimi minuti, quando le squadre riescono a inserire freschezza fisica e tattica. Il Napoli potrà contare su un organico più completo e competitivo una volta superata la sosta internazionale. McTominay riporterà qualità, geometrie e muscoli al centrocampo, mentre Meret garantisce continuità tra i pali. La stagione entrerà nella sua fase cruciale con gli azzurri di nuovo al completo.