Allegri, quanti annunci: “De Bruyne titolare, Anguissa in panchina. Anche Lang può giocare”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, rilasciando qualche indizio sulla formazione che scenderà in campo contro la Fiorentina. L’allenatore ha annunciato una probabile titolarità per De Bruyne e Lang, mentre Anguissa verrà convocato.

Allegri annuncia: “Spinazzola out, Anguissa c’è. De Bruyne titolare”

Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha rivelato più di qualche dettaglio sulla formazione che scenderà in campo nella sfida fra Napoli e Fiorentina:

“Stiamo abbastanza bene, abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, tra i convocati c’è Anguissa che stamattina s’è inserito con la squadra e domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene, credo che domani partirà dall’inizio”.

Non solo, perché l’allenatore ha anche chiarito meglio le condizioni di alcuni azzurri che fin qui hanno visto pochissimo il campo:

“Neres sta decisamente meglio per quanto visto in settimana, è completamente recuperato e molto importante per la squadra. Ma anche Beukema, Badiashile, almeno per quello che vedo. Stiamo crescendo di condizione”.

Fiorentina-Napoli, anche Lang dall’inizio: la probabile formazione

Infine, l’allenatore ha anche anticipato una possibile titolarità per Lang nella gara di domani:

“Lang è un altro che può essere inserito dal primo minuto, devo ancora valutare alcune situazioni, ma può e deve dare di più perché ha qualità importanti. Nell’arco della stagione difficilmente la squadra avrà tutti a disposizione, l’importante è che quelli che abbiamo facciano bene, se non c’è uno giocherà un altro, l’importante è avere spirito, entusiasmo, lavorare bene”.

La formazione che scenderà in campo a Firenze è quindi praticamente disegnata. L’unico dubbio resta quello sulla fascia destra fra Politano e Favasuli, su cui Allegri non si è espresso nello specifico. Per il resto, invece, avanti all’undici con Milinkovic-Savic fra i pali; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera in difesa. A centrocampo, i titolari saranno Gilmour, Lobotka e De Bruyne. In attacco, la punta sarà Hojlund, mentre sulla sinistra Lang è nettamente favorito dopo le parole di Allegri. Resta il solo dubbio sulla destra.