Fiorentina-Napoli, i convocati: c’è Anguissa, Spinazzola rimane out

Allegri convoca De Bruyne, Lang e Anguissa per la sfida di domani contro la Fiorentina: Spinazzola assente dalla lista dei giocatori disponibili per il match alle 12:30.

De Bruyne e Noa Lang: la scelta offensiva di Allegri

Il tecnico punta sulla forza offensiva per affrontare i viola. La convocazione di De Bruyne accanto a Lang disegna una strategia aggressiva, con due interpreti capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulle fasce. Neres completa il quadro dei jolly offensivi. Assente Spinazzola, che non figura tra i convocati per la trasferta toscana.

La lista comprende anche Hojlund, Lucca e Politano: tre soluzioni per variare il sistema di gioco durante la partita. Anguissa torna disponibile dopo l’assenza precedente, fornendo equilibrio e polivalenza a centrocampo. Gilmour e Lobotka garantiscono qualità nella costruzione dal basso.

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Spinazzola out

Spinazzola non convocato rappresenta la notizia più rilevante della lista. L’esterno non figura tra i convocati, creando interrogativi sulla sua condizione fisica. Di Lorenzo e Olivera garantiscono comunque copertura sulla fascia sinistra, con quest’ultimo che potrebbe ricoprire il ruolo.

La difesa comprende Badiashile, Beukema, Rrahmani e Rafa Marin: quattro centrali per garantire solidità contro l’attacco della Fiorentina. Contini e Favasuli completano il reparto difensivo come alternative. Milinkovic-Savic rimane il portiere titolare, con Contini in panchina.