Napoli, non solo Politano: Mancini verso l’esclusione anche di Spinazzola, le novità

C’è grande fermento per le prime convocazioni del secondo ciclo azzurro di Roberto Mancini. L’Italia ha necessità assoluta di rialzarsi dopo l’ennesimo fallimento per la mancata convocazione alla Coppa del Mondo e, per farlo, il CT sta tagliando vari giocatori dalle selezioni, tra i quali potrebbe esservi anche Leonardo Spinazzola.

Spinazzola out come Politano? L’idea di Mancini per l’Italia

Questa mattina sono circolate le prime indiscrezioni sugli attesissimi convocati del commisario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, in vista delle partite di Nations League che inaugureranno il suo secondo ciclo alla guida della Nazionale. C’è voglia di provare nuovi volti, nuovi giocatori in rampa di lancio e ricchi di entusiasmo. Questa scelta, chiaramente, porta a conseguenti tagli nelle selezioni, che coinvolgono anche la rappresentanza italiana del Napoli. Infatti, segnala Sky Sport, oltre a Matteo Politano anche Leonardo Spinazzola potrebbe restare a casa, essendo considerato un giocatore a fine ciclo azzurro.

Quali alternative a sinistra?

Senza Leonardo Spinazzola, il CT dovrà fare altre scelte sulla corsia di sinistra. Fortuna vuole che il pacchetto di terzini italiano è ricco di nomi validi: da Federico Dimarco a Riccardo Calafiori, passando per Destiny Udogie e Andrea Cambiaso, che però questa volta dovrebbe essere escluso a causa del suo recente rientro dall’infortunio. Insomma, a livello anagrafico sono giocatori nel pieno della carriera, mentre il classe ’93 si focalizzerà a pieno sul suo Napoli.