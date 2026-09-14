Napoli, allarme rientrato per De Bruyne: ci sarà contro la Fiorentina!

Kevin De Bruyne scende in campo domenica contro la Fiorentina. Il belga aveva accusato crampi nel secondo tempo della partita col Bologna, ma secondo Sky Sport si tratta di un fastidio muscolare senza conseguenze.

De Bruyne: i crampi di Bologna non sono un allarme

Massimo Ugolini, inviato Sky, ha sciolto i dubbi sulla disponibilità del centrocampista azzurro: solo un piccolo fastidio smaltito. De Bruyne torna quindi a disposizione per la trasferta in Toscana con la certezza di non avere problemi muscolari rilevanti.

La prestazione offerta dal belga contro il Bologna era stata comunque solida. Allegri può contare sulla sua presenza in una sfida che rappresenta un banco di prova importante per gli azzurri. L’assenza di De Bruyne avrebbe costretto a rimaneggiamenti significativi a centrocampo, complicando i piani tattici del tecnico.

Momento di gioia durante la partita: De Bruyne esulta in campo

Pronto a prendersi il Napoli sulle spalle

Il belga ha mostrato segnali incoraggianti in queste ultime settimane, con la voglia di prendere sulle spalle la squadra ed essere determinante. Con il doppio play, Lobotka e Gilmour, l’ex City ha sicuramente più spazio e possibilità di entrare al centro delle azioni partenopee.

La paura dei minuti finali contro il Bologna è svanita subito. Allegri può sorridere per il suo centrocampo: De Bruyne ci sarà.