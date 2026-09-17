Napoli, spunta un retroscena di mercato: Allegri avrebbe voluto il centrale che manca ancora

Allegri voleva un difensore centrale di livello dal mercato estivo del Napoli. Il tecnico ha trovato altre soluzioni forzate da infortuni e vicissitudini, ma l’identità tattica degli azzurri rimane ancora poco definita.

Allegri e la difesa: il centrale di livello che il Napoli non ha trovato

La strategia di mercato estivo non ha risposto alle esigenze reali dell’allenatore. Secondo il giornalista Mario Fabbroni, Allegri cercava un difensore centrale di primo livello per consolidare il reparto arretrato. La rosa attuale ha costretto il tecnico a improvvisare soluzioni alternative, adattando il sistema a uomini non ideali per certi ruoli.

Il centrocampo fa fatica. McTominay e Anguissa, giocatori più fisici della rosa, hanno lasciato vuoti importanti nella costruzione del gioco con i loro stop. Senza questi due elementi, il Napoli perde muscoli e dinamismo nelle zone di transizione. Allegri ha provato formazioni diverse contro Bologna, Arsenal e Fiorentina, cercando combinazioni che compensassero le assenze.

Napoli, il centrocampo in affanno senza McTominay e Anguissa

Il giornalista non ha dubbi:

“Secondo me Allegri voleva altro dal mercato. Il giocatore che si aspettava? Un centrale difensivo di livello. E poi il centrocampo fa fatica, perché mancano McTominay e Anguissa, uomini più fisici della rosa”.

Infortuni e necessità hanno frammentato il progetto iniziale di Allegri, costringendolo a ricercare equilibri diversi. La formula sperimentata contro il Bologna potrebbe rivelarsi interessante per le prossime sfide, ma rappresenta una soluzione di compromesso piuttosto che una scelta strategica consapevole.

Per il match contro la Fiorentina, Fabbroni si attende Spinazzola sull’altra fascia, mentre Anguissa difficilmente sarà disponibile. Il Napoli continua a navigare tra le scelte obbligate e le intuizioni tattiche, in attesa che il mercato di gennaio possa finalmente consegnare a Allegri i profili che l’estate non ha regalato. Un centrale difensivo rimane la priorità assoluta per ridefinire gli equilibri del Napoli.