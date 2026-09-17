Anguissa ancora ai box: salta anche la Fiorentina

Frank Anguissa salterà la sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista del Napoli non ha ancora recuperato dal risentimento muscolare all’adduttore che lo blocca da inizio stagione.

Anguissa: l’adduttore non cede, ancora fuori

Il giocatore ha già mancato il debutto in Champions League contro l’Arsenal e la successiva partita di campionato contro il Bologna. Le risonanze magnetiche hanno escluso lesioni strutturali gravi, ma il dolore persistente all’adduttore impedisce a Anguissa di allenarsi regolarmente con il gruppo. Lo staff medico lo sottopone a lavoro personalizzato e terapie in palestra, valutandolo giorno per giorno.

Da Radio Goal su Kiss Kiss, le notizie non sono incoraggianti.

“Non arrivano buone notizie sul fronte Anguissa. Il calciatore, secondo i rumors che ci sono arrivati, sarà assente anche in occasione del match con la Fiorentina. Tornerà quindi dopo la sosta”.

Napoli, il centrocampista torna dopo la sosta internazionale

La decisione di escludere Anguissa dalla trasferta di Firenze rappresenta una scelta prudenziale. Forzare il recupero comporterebbe rischi maggiori per una stagione ancora lunga. L’allenatore e il medico sociale prefigurano il rientro graduale del giocatore nella pausa nazionali, quando avrà ulteriori giorni di riposo e ricondizionamento.

Il centrocampista dovrebbe tornare disponibile per le partite successive alla sosta, quando il Napoli riprenderà con gli impegni di campionato e coppa. Anguissa resterà monitorato costantemente dallo staff medico negli allenamenti personalizzati.