Napoli, da quanto non segnano gli attaccanti? Le date degli ultimi gol, da Hojlund a Neres

Il Napoli cerca continuità anche attraverso i gol dei suoi attaccanti. Il quadro delle ultime reti, racconta però situazioni molto diverse: c’è chi ha segnato nelle prime giornate di questo campionato e chi aspetta di ritrovare la porta da diversi mesi.

Per leggere correttamente i numeri bisogna distinguere le competizioni e considerare anche le esperienze precedenti. Alcune delle reti indicate, infatti, sono arrivate con altre maglie. Inoltre, i giorni trascorsi comprendono la pausa estiva e gli eventuali periodi di indisponibilità: non equivalgono a giornate o minuti effettivamente giocati senza segnare.

Højlund e Politano, gli ultimi gol contro l’Inter

Le reti più recenti tra i giocatori presi in esame appartengono a Rasmus Højlund e Matteo Politano. Entrambi hanno segnato il 5 settembre nella sconfitta per 3-2 contro l’Inter a San Siro: prima il vantaggio dell’esterno italiano, poi il raddoppio del danese, prima della rimonta nerazzurra.

Per Antonio Vergara risale invece al 22 agosto, quando contribuì al successo per 2-0 sul campo del Genoa. Per Alisson Santos il riferimento è l’11 maggio, nella sconfitta interna per 3-2 contro il Bologna.

Lucca, Lang e Giovane: reti segnate con altre maglie

Per Lorenzo Lucca, il 6 febbraio coincide con il gol realizzato con il Nottingham Forest nella sconfitta per 3-1 contro il Leeds. Noa Lang segnò invece una doppietta il 17 febbraio, nel successo per 5-2 del Galatasaray sulla Juventus in Champions League. L’ultimo gol Giovane risale al 6 dicembre, quando andò a segno con il Verona contro l’Atalanta. Neres è fermo al 22 dicembre in Supercoppa.

Attaccanti del Napoli: la tabella degli ultimi gol

Giocatore Data dell’ultimo gol Partita Competizione Giorni trascorsi Giovane 6 dicembre 2025 Verona–Atalanta 3-1 Serie A 285 David Neres 22 dicembre 2025 Napoli–Bologna 2-0, doppietta Supercoppa Italiana 269 Lorenzo Lucca 6 febbraio 2026 Leeds–Nottingham Forest 3-1 Premier League 223 Noa Lang 17 febbraio 2026 Galatasaray–Juventus 5-2, doppietta Champions League 212 Alisson Santos 11 maggio 2026 Napoli–Bologna 2-3 Serie A 129 Antonio Vergara 22 agosto 2026 Genoa–Napoli 0-2 Serie A 26 Rasmus Højlund 5 settembre 2026 Inter–Napoli 3-2 Serie A 12 Matteo Politano 5 settembre 2026 Inter–Napoli 3-2 Serie A 12

Il calendario offre una fotografia, ma per valutare il rendimento servono anche presenze, minuti e occasioni avute. Per il Napoli, l’obiettivo è ritrovare più soluzioni sotto porta: distribuire i gol tra centravanti, esterni e trequartisti renderebbe la squadra meno dipendente dalle fiammate dei singoli.