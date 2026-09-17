Napoli, da quanto non segnano gli attaccanti? Le date degli ultimi gol, da Hojlund a Neres

Il Napoli cerca continuità anche attraverso i gol dei suoi attaccanti. Il quadro delle ultime reti, racconta però situazioni molto diverse: c’è chi ha segnato nelle prime giornate di questo campionato e chi aspetta di ritrovare la porta da diversi mesi.
Per leggere correttamente i numeri bisogna distinguere le competizioni e considerare anche le esperienze precedenti. Alcune delle reti indicate, infatti, sono arrivate con altre maglie. Inoltre, i giorni trascorsi comprendono la pausa estiva e gli eventuali periodi di indisponibilità: non equivalgono a giornate o minuti effettivamente giocati senza segnare.
Højlund e Politano, gli ultimi gol contro l’Inter
Le reti più recenti tra i giocatori presi in esame appartengono a Rasmus Højlund e Matteo Politano. Entrambi hanno segnato il 5 settembre nella sconfitta per 3-2 contro l’Inter a San Siro: prima il vantaggio dell’esterno italiano, poi il raddoppio del danese, prima della rimonta nerazzurra.
Per Antonio Vergara risale invece al 22 agosto, quando contribuì al successo per 2-0 sul campo del Genoa. Per Alisson Santos il riferimento è l’11 maggio, nella sconfitta interna per 3-2 contro il Bologna.
Lucca, Lang e Giovane: reti segnate con altre maglie
Per Lorenzo Lucca, il 6 febbraio coincide con il gol realizzato con il Nottingham Forest nella sconfitta per 3-1 contro il Leeds. Noa Lang segnò invece una doppietta il 17 febbraio, nel successo per 5-2 del Galatasaray sulla Juventus in Champions League. L’ultimo gol Giovane risale al 6 dicembre, quando andò a segno con il Verona contro l’Atalanta. Neres è fermo al 22 dicembre in Supercoppa.
Attaccanti del Napoli: la tabella degli ultimi gol
|Giocatore
|Data dell’ultimo gol
|Partita
|Competizione
|Giorni trascorsi
|Giovane
|6 dicembre 2025
|Verona–Atalanta 3-1
|Serie A
|285
|David Neres
|22 dicembre 2025
|Napoli–Bologna 2-0, doppietta
|Supercoppa Italiana
|269
|Lorenzo Lucca
|6 febbraio 2026
|Leeds–Nottingham Forest 3-1
|Premier League
|223
|Noa Lang
|17 febbraio 2026
|Galatasaray–Juventus 5-2, doppietta
|Champions League
|212
|Alisson Santos
|11 maggio 2026
|Napoli–Bologna 2-3
|Serie A
|129
|Antonio Vergara
|22 agosto 2026
|Genoa–Napoli 0-2
|Serie A
|26
|Rasmus Højlund
|5 settembre 2026
|Inter–Napoli 3-2
|Serie A
|12
|Matteo Politano
|5 settembre 2026
|Inter–Napoli 3-2
|Serie A
|12
Il calendario offre una fotografia, ma per valutare il rendimento servono anche presenze, minuti e occasioni avute. Per il Napoli, l’obiettivo è ritrovare più soluzioni sotto porta: distribuire i gol tra centravanti, esterni e trequartisti renderebbe la squadra meno dipendente dalle fiammate dei singoli.