Gioia Vergara, verrà convocato dall’Italia: Mancini ha in mente un ruolo diverso per lui

Antonio Vergara entra nei radar della Nazionale italiana. Il centrocampista del Napoli sarà convocato da Roberto Mancini per le prossime sfide azzurre, con un ruolo tattico ben definito.

Vergara e l’Italia: cambio di posizione con Mancini

Massimiliano Allegri lo impiega come mezzala offensiva con il piede sinistro, sfruttandone le intuizioni e la rapidità di esecuzione. Roberto Mancini, come rivela il Corriere dello Sport, ha altre intenzioni. Il commissario tecnico della Nazionale lo utilizzerà come esterno a destra, posizionandolo in quella zona di campo senza rispecchiare il classico ruolo di ala nel 4-3-3 o 4-2-3-1. Una scelta che modifica l’utilizzo del giocatore rispetto a quanto accade a Napoli, ma che consente a Mancini di sfruttare le sue caratteristiche tecniche in una zona diversa del campo.

La convocazione arriverà nella giornata di venerdì 18 settembre, quando il CT diramerà la lista dei 32-33 azzurri per il girone che include Belgio, Turchia e Francia. Indisponibili Zaniolo, Chiesa, Locatelli, Orsolini, Leoni e Buongiorno. La rosa sarà allargata rispetto al solito, con alcune novità già annunciate come Romano dal Cagliari e Doumbia dallo Sporting.

Allegri gli dovrà dare più spazio?

Quale segnale arriva da questa convocazione? Per il talento napoletano, questo rappresenta un’ulteriore boost di fiducia e, in piccola parte, anche un messaggio per Allegri. L’allenatore ha fin qui dato fiducia a Vergara, ma nei prossimi mesi ci si può aspettare qualche gara da titolare in più per lui. Fin qui, invece, sono state solo due le partite giocate dal primo minuto.

Per Vergara rappresenta la consacrazione a livello internazionale. La prima convocazione con l’Italia arriva dopo una crescita costante negli ultim mesi, in cui ha saputo cogliere l’opportunità data dagli infortuni per emergere sempre di più. Mancini lo inserisce in un contesto dove può esprimere la sua velocità di esecuzione e il suo talento offensivo in un ruolo diverso rispetto quello che sta ricoprendo a Napoli.

Il debutto in Nazionale potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Vergara avrà l’occasione di confermare le sue qualità davanti al commissario tecnico, consolidando una carriera che lo sta portando verso palcoscenici sempre più importanti nel calcio italiano e internazionale.