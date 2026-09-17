Lucca, la fiducia non è illimitata: Allegri gli dà tempo fino a gennaio

Lorenzo Lucca rischia di finire nella lista dei cedibili a gennaio se non cambia marcia. Allegri gli concederà ancora tempo, ma l’attaccante acquistato per 35 milioni deve dimostrare di meritare spazio.

Lucca, la fiducia di Allegri è a tempo

L’allenatore del Napoli mantiene fiducia nel numero 9, nonostante l’episodio di frustrazione nei minuti finali contro il Bologna. Secondo Il Roma, Allegri intende provare a rilanciare Lucca alternandolo in campo, proprio come accaduto nelle ultime partite al posto di Hojlund. L’investimento rappresenta una cifra considerevole per il club e la società conta su un ritorno tecnico concreto in questa stagione.

La tolleranza ha però un limite preciso. Se Lucca non invierà segnali positivi entro gennaio, Allegri non escluderà di inserirlo nella lista dei cedibili per la sessione invernale di mercato. Non sarà una scelta facile per l’allenatore, ma la pazienza ha una durata definita. Intanto, contro di lui crescono le contestazioni: i fischi al Maradona sono ormai frequenti, un ulteriore peso psicologico che complica il percorso di recupero.

Lucca e il mercato di gennaio: addio al Napoli senza un cambio di rotta

Max Allegri farà il massimo per rivitalizzare l’attaccante. Gli darà spazio, opportunità, fiducia tattica. Ma questa fase rappresenta un crocevia definito per il futuro di Lucca al Napoli. Se i risultati non arriveranno, la sessione invernale di calciomercato diventerà l’occasione concreta per una cessione, sia in prestito che a titolo definitivo. Dopo il prestito al Nottingham Forest del gennaio scorso, sarebbe un’ulteriore bocciatura per lui, stavolta dal sapore definitivo.

La scadenza è fissata. Lucca ha tempo fino a gennaio per convincere Allegri e provare a continuare la sua avventura napoletana con più fiducia. Tutto dipenderà dai numeri sul campo e dalla capacità di gestire meglio i minuti a sua disposizione, invertendo una tendenza che, al momento, non sorride all’attaccante ex Udinese.