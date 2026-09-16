Napoli, Allegri ha già chiesto due colpi di mercato per gennaio: i ruoli

Allegri avrebbe già in mente due rinforzi per il Napoli: due acquisti in vista di gennaio, con priorità assoluta a una punta e un centrocampista fisico. Gli azzurri devono risolvere il deficit offensivo.

Napoli a gennaio: l’attacco rimane il nodo cruciale

La dirigenza partenopea lavora già ai rinforzi invernali con urgenza. Il bilancio offensivo degli azzurri grida vendetta: nella scorsa stagione, pur chiudendo al secondo posto, hanno segnato ben trentuno gol meno dell’Inter campione d’Italia. Una differenza abissale che non può essere ignorata. Gli esterni offensivi non producono sufficientemente, i centrocampisti marcano poco, e Hojlund non ha alternative credibili in rosa.

Massimiliano Allegri ha già identificato i profili ricercati. Un nuovo attaccante che possa supportare e alternarsi con Hojlund è la priorità assoluta. Ma il tecnico bianconero vuole anche un centrocampista dalle caratteristiche fisiche spiccate, un profilo simile ad Anguissa: un calciatore capace di dominare il centrocampo con vigore e presenza atletica.

Napoli, il problema della lista: prima cedere per comprare

Lucca rimane il principale candidato alla partenza, insieme ad altri elementi ritenuti non funzionali al progetto. Una mossa obbligata che ritarda ma non annulla i piani di rafforzamento.

Il prossimo impegno contro la Fiorentina rappresenta un crocevia importante: una vittoria consentirebbe agli azzurri di risalire una classifica ancora deficitaria. In vista di gennaio, invece, due colpi mirati possono cambiare la traiettoria della stagione.