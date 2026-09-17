Lobotka e McTominay, rinnovi lontani: Napoli bloccato da pretese troppo alte

Lobotka e McTominay frenano i rinnovi con il Napoli: i due centrocampisti puntano all’ultimo mega-contratto della carriera e le trattative si arenano senza avvicinamenti concreti.

Anguissa verso l’addio, ma non rischia di non essere l’unico

Le trattative per blindare due pilastri della mediana partenopea procedono al rallentatore. Secondo quanto riporta Il Mattino, nessun progresso significativo emerge dai colloqui tra la dirigenza e gli agenti dei due calciatori. Lo stesso scenario di stallo riguarda anche André-Frank Zambo Anguissa, con l’accordo apparso finora irraggiungibile.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha affrontato più volte il confronto diretto con Maxime Nana, agente storico di Anguissa, tentando di trovare un’intesa. I dialoghi non hanno prodotto però alcun ravvicinamento concreto delle posizioni. McTominay e Lobotka si trovano in una posizione simile, bloccati da una divergenza sostanziale sugli importi economici.

Cosa blocca i rinnovi di Lobotka e McTominay

Il motivo dello stallo è esplicito: tre calciatori consapevoli di trovarsi nella fase finale della loro carriera professionale puntano legittimamente a ottenere quello che potrebbe rappresentare l’ultimo ingaggio massimo. Anche per Lobotka e McTominay, quindi, sono le richieste contrattuali a bloccare tutto. Una richiesta comprensibile dal loro punto di vista, ma che complica notevolmente le trattative per il prolungamento della loro avventura azzurra.

Qual è lo spazio per una mediazione? Molto stretto al momento. Il Napoli dovrà decidere nei prossimi mesi se assecondare le rivendicazioni economiche o lasciare che i contratti si avvicinino naturalmente alla scadenza, rischiando di perdere questi giocatori a parametro zero o di vederli partire a cifre inferiori rispetto al loro valore attuale. Le trattative per il prolungamento rimangono aperte ma senza scatti decisi. Gli azzurri continueranno a valutare il modo di chiudere questi dossier bilanciando le pretese salariali dei centrocampisti con la propria sostenibilità economica e la gestione della rosa per la stagione in corso e quelle successive.