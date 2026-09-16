Anguissa verso Firenze, gli esami escludono lesioni: cosa farà Allegri

Andrè Frank Zambo Anguissa potrebbe tornare disponibile per Fiorentina-Napoli: due risonanze hanno confermato l’assenza di danni muscolari significativi, il centrocampista prosegue il recupero personalizzato.

Anguissa e l’adduttore: la situazione reale dopo gli esami

Le risonanze magnetiche hanno fatto chiarezza sulla situazione del centrocampista azzurro. Nessuna lesione muscolare rilevante emerge dagli accertamenti, uno sviluppo che cambia il quadro clinico rispetto alle prime valutazioni. Il giocatore ha saltato la Champions League e la sfida col Bologna per un fastidio all’adduttore, ma gli esami strumentali confermano che il danno è contenuto entro i limiti di un affaticamento muscolare senza compromissioni strutturali.

Anguissa svolge solo lavoro personalizzato in campo. La scelta di proseguire con sedute dedicate risponde a un protocollo conservativo, mirato a evitare ricadute piuttosto che a una necessità di guarigione da infortunio grave. Sabato il centrocampista potrebbe partire per Firenze insieme al gruppo, dove continuerà a essere valutato quotidianamente fino al giorno della partita.

Firenze-Napoli: la decisione finale dipende da sabato

Il recupero di Anguissa non è scontato, ma le risonanze negative aprono uno scenario credibile di rientro. Se gli esercizi personalizzati dei prossimi giorni procederanno senza complicazioni, il centrocampista potrebbe tornare almeno in panchina. La sua assenza ha pesato sulla mediana azzurra, che ha affrontato il Bologna senza uno dei suoi pilastri tattici. Una disponibilità anche parziale rappresenterebbe un valore aggiunto per il match contro la Fiorentina, dove il Napoli avrà bisogno di equilibrio e dinamismo nel reparto mediano.

Lo staff medico del Napoli non si espone su tempi certi: la procedura prevede valutazioni quotidiane fino a sabato, senza annunci anticipati. Anguissa sarà rivalutato ogni giorno per verificare la tolleranza al carico di lavoro. Se il recupero procederà secondo le previsioni, il centrocampista avrà concrete possibilità di essere arruolabile per la sfida toscana, anche se in condizioni diverse rispetto al suo standard abituale.