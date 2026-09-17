Anguissa ancora a rischio per Firenze: non filtrano sensazioni positive. Fiducia a De Bruyne

Anguissa verso il forfait con la Fiorentina: il centrocampista camerunese continua gli allenamenti personalizzati, mentre Allegri conferma De Bruyne titolare per la terza gara consecutiva.

Anguissa: le sensazioni virаnо al negativo

Il mediano del Napoli lavora ancora in palestra con seduta personalizzata a tre giorni dal match al Franchi. Le indicazioni che filtrano non incoraggiano: il corpo non risponde come sperato e la finestra temporale si restringe. Mancano settantadue ore, ma il tempo inizia a pesare. Se il fisico dovesse cedere ancora, gli azzurri andranno avanti con gli effettivi attuali, senza drammi apparenti ma con qualche preoccupazione in più nel reparto mediano.

L’infermeria resta il vero nodo della vigilia. Allegri preferisce gestire le informazioni con parsimonia, una strategia già consolidata: allenamenti al mattino per sincronizzare il gruppo all’orario insolito della gara (domenica alle 12.30), niente anticipazioni clamorose, niente formazioni gridate. Il tecnico ha scelto di adattare i ritmi della settimana senza rompere gli equilibri della vigilia. La densità e la personalità in mezzo al campo dipendono interamente dalle condizioni di Anguissa.

De Bruyne titolare: Allegri prepara il lunch match

Kevin De Bruyne scenderà in campo anche a Firenze: è la terza presenza consecutiva da titolare. Contro il Bologna ha offerto una prestazione convincente, piena di idee, iniziative e soprattutto voglia di dominare il centrocampo.

La sfida di Firenze rappresenta un crocevia per il centrocampo azzurro. Il match alle 12.30 costringe il gruppo a ritmi insoliti: gli allenamenti mattutini di questa settimana servono proprio a questo, a sincronizzare corpo e mente sull’orario di gara.