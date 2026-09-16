Lucca, Allegri prepara la cessione a gennaio? Cosa filtra

Lorenzo Lucca rischia di lasciare il Napoli nella finestra invernale di mercato. Allegri valuta una cessione dell’attaccante se le prossime settimane non porteranno miglioramenti concreti.

Lucca: i 35 milioni che preoccupano Allegri

Come rivela Il Roma, l’allenatore del Napoli non ha ancora rinunciato al recupero dell’attaccante, ma la pazienza ha dei limiti. Allegri sta cercando di spronare Lucca attraverso fiducia e minutaggio, dandogli opportunità significative in campo. L’obiettivo dichiarato è evitare che l’investimento da 35 milioni diventi una perdita secca. Tuttavia, se il giocatore non dovesse rispondere nei prossimi mesi con prestazioni all’altezza, il tecnico potrebbe autorizzare una partenza già a gennaio.

La strategia di Allegri rispecchia quella adottata nella stagione precedente da Antonio Conte, che aveva dato il consenso all’arrivo di Lucca a Napoli. Il nuovo allenatore non intende replicare quella esperienza negativa e sta tentando una strada diversa: responsabilità progressive e fiducia costruita sul campo. Ma il tempo scorre e le risposte tardano ad arrivare.

La missione di recupero: quanto dura ancora?

Qual è il margine di miglioramento rimasto? Allegri avrà a disposizione i prossimi mesi per verificare se Lucca può diventare una risorsa effettiva per il Napoli. Non si tratta di una semplice questione di fiducia cieca, ma di una valutazione tecnica concreta sulle capacità dell’attaccante di adattarsi al progetto. Se questo processo di recupero dovesse fallire, la cessione invernale rappresenterebbe una scelta obbligata, non emotiva.

Il mercato di gennaio offre al Napoli l’opportunità di ridimensionare l’investimento e di reinvestire le risorse su profili diversi. Una decisione di questo tipo avrebbe un impatto significativo sulle scelte tattiche e sulla gestione dello spogliatoio, poiché segnalerebbe chiaramente che le valutazioni tecniche prevalgono sulla fedeltà ai progetti falliti. Allegri dovrà comunicare con chiarezza le sue intenzioni nelle prossime settimane, prima che la finestra invernale di calciomercato si apra completamente.