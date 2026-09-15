Allegri ha una missione per il suo Napoli: vuole rilanciare tre calciatori!

Allegri accelera sul recupero di tre azzurri cruciali: Noa Lang, Lorenzo Lucca e Frank Anguissa rappresentano le priorità tattiche nelle prossime sedute di allenamento del Napoli, secondo quanto rivela Il Mattino.

Lang, Lucca e Anguissa: il piano di Allegri per rialzarli

I tre giocatori hanno deluso finora sotto il profilo del rendimento. L’allenatore ha identificato in loro i nodi da sciogliere per aumentare la competitività della rosa. Non si tratta di semplice turnover: il lavoro riguarderà aspetti fisici e prestazionali, con sedute dedicate a riportarli sui livelli attesi.

Allegri sa che disporre di questi elementi al meglio delle loro possibilità allarga le alternative tattiche e alza significativamente il livello complessivo della squadra.

Lucca in azione durante la partita amichevole

Quale strategia tattica per il rilancio?

Il recupero fisico precede la tattica. Lang dovrà ritrovare continuità e serenità mentale. Lucca necessita di una ricollocazione nel sistema di gioco, mentre Anguissa ha bisogno di ritmo partita per tornare il centrocampista muscolare su cui Allegri conta. Tre profili diversi, ma con una caratteristica comune: tutti hanno margini enormi di miglioramento e rappresentano investimenti su cui il Napoli ha continuato a puntare.

Gli azzurri affronteranno impegni importanti dove la freschezza atletica e il rendimento individuale faranno la differenza. Allegri ha scelto di investire su questi tre piuttosto che cercare alternative esterne, segno di fiducia nelle loro qualità intrinseche. Se il tecnico riuscirà a riportarli sui livelli desiderati, il Napoli guadagnerà una profondità di rosa di livello.

Lucca in particolare rappresenta un banco di prova: la punta ha bisogno di gol e continuità per riacquistare fiducia. Il rilancio di questi tre calciatori non è una scelta secondaria nel progetto di Allegri, bensì una priorità che condizionerà gli equilibri tattici delle prossime giornate di Serie A.