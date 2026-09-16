Fiorentina-Napoli, Allegri può cambiare: Lang e Favasuli reclamano la titolarità

Noa Lang e Costantino Favasuli scalpitano per una maglia da titolare nella trasferta di Fiorentina, costringendo Massimiliano Allegri a scegliere tra alternative concrete. L’abbondanza offensiva azzurra cambia gli equilibri tattici.

Lang e Favasuli: la concorrenza che cambia il Napoli

L’assenza di Alisson e la convalescenza di Neres non fermano la ricerca di soluzioni offensive del Napoli. Allegri dispone ora di nuove alternative in attacco, con Lang e Favasuli pronti a rivendicare spazio dal primo minuto contro la Fiorentina. La situazione rappresenta un cambio di paradigma rispetto alle settimane precedenti: i due hanno alzato il livello e il loro subentro positivo contro il Bologna è un segnale decisamente positivo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, “Allegri ora riscopre il dolce piacere del poter scegliere”. Questa maggiore competizione all’interno della rosa modifica gli equilibri della squadra. Chi conquista la titolarità dovrà dimostrare di meritarla, chi rimane in panchina avrà il ruolo di ricambio tattico nella ripresa, esattamente come accaduto con Lang e Favasuli contro il Bologna.

La gestione tattica di Allegri: panchina strategica per Vergara e Politano

La scelta di schierare Lang e Favasuli dal primo minuto comporta il sacrificio iniziale di Vergara e Politano. Non è una bocciatura, ma una decisione strategica: energie fresche nel primo tempo, qualità consolidata nella ripresa. Allegri può modificare il piano partita durante i novanta minuti, inserendo giocatori con caratteristiche diverse a seconda dell’evoluzione della partita.

Questa rotazione consente al tecnico di variare il tipo di pressione offensiva, alternando fantasia e incisività. Lang porta mobilità e dribbling, Favasuli aggiunge freschezza fisica. La Gazzetta sottolinea come “Lang e Favasuli potrebbero meritarsi un posto nell’undici titolare contro la Fiorentina”. Questo non è altro che il riconoscimento del loro stato di forma positivo.

Napoli, aumentano le scelte di formazione

Quale impatto avrà questa abbondanza sulla continuità del Napoli? Allegri dispone di munizioni sufficienti per affrontare una gara d’elevata intensità senza ricorrere a compromessi tattici. L’assenza di Alisson non significa rinuncia alla qualità offensiva, ma adattamento intelligente delle risorse disponibili. La Fiorentina affronterà un Napoli con opzioni multiple in attacco, capace di variare il ritmo della partita nei momenti decisivi.

Il Napoli si presenta a Firenze con una rosa finalmente completa nelle alternative offensive. Lang e Favasuli hanno dimostrato di meritare fiducia. Allegri ha gli strumenti per costruire una strategia flessibile, modificando gli assetti in base alle esigenze della gara. La competizione interna sale di livello, il calcio dei partenopei guadagna versatilità tattica.