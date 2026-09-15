Napoli, si teme un lungo stop per Alisson Santos: out dalle quattro alle otto settimane!

Alisson Santos è fermo per una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. L’attaccante del Napoli si è infortunato durante il match contro l’Arsenal e i tempi di recupero oscilleranno tra le quattro e le otto settimane secondo le stime attuali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Alisson Santos: l’infortunio che complica i piani di Allegri

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dell’ex Sporting CP dopo gli esami strumentali. Non si tratta di un problema muscolare banale. L’infortunio rappresenta una tegola pesante nel momento in cui la squadra azzurra cerca continuità nei risultati. Il giocatore dovrà saltare diverse partite cruciali della stagione.

Le prossime settimane saranno decisive per valutare il decorso della lesione. Secondo quanto riportato dal quotidiano, non è stata ancora indicata una data precisa per il rientro in campo, ma gli esami clinici hanno confermato la gravità della situazione. La finestra di recupero tra quattro e otto settimane significa che Alisson potrebbe tornare disponibile solo a fine ottobre o addirittura a novembre, a seconda dell’evoluzione clinica.

Alisson Santos in azione durante una partita di calcio del Napoli

Napoli: il problema della profondità offensiva

Quale impatto avrà questa assenza sulla stagione del Napoli? Lo stop di Alisson costringe Allegri a riorganizzare le scelte offensive nei prossimi impegni di campionato e coppe europee. La profondità dell’attacco viene improvvisamente messa alla prova, con il tecnico che dovrà fare i conti con tempi di recupero ancora incerti.

Le condizioni di Alisson Santos saranno monitorate nel corso dei prossimi giorni attraverso ulteriori valutazioni cliniche. Al momento non esiste una data certa per il rientro, dato che lesioni di questo tipo richiedono tempi di guarigione individuali. Il Napoli affronterà i prossimi impegni con questa assenza di peso, cercando soluzioni alternative in attacco per mantenere la competitività in Serie A e nelle competizioni europee.