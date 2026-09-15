Napoli-Bologna, Allegri esplode negli spogliatoi: il retroscena di quello che è successo al Maradona

Massimiliano Allegri avrebbe perso la pazienza al termine del primo tempo di Napoli-Bologna, trasformando lo spogliatoio in un’aula di tribunale. Le urla del tecnico livornese hanno risuonato dopo una prestazione che lo ha mandato su tutte le furie.

Come rivela Il Mattino, Allegri ha accusato la squadra di “non essere ancora squadra” e di non avere “la mentalità giusta”. Le critiche non sono state generiche: il tecnico ha preteso una svolta immediata, senza mezzi termini.

Allegri e lo spogliatoio del Napoli: la reazione per riaccendere la squadra

La tolleranza di Allegri avrebbe raggiunto il limite, e le urla hanno avuto lo scopo di scuotere una squadra apparsa poco concentrata. Il tecnico livornese ha scelto di farlo capire in modo brutale. Le urla nello spogliatoio potrebbero essere esattamente quello che gli azzurri avevano bisogno di sentire. Una squadra che ripete gli stessi errori per quattro partite consecutive non può aspettarsi gestione delicata: servono scossoni e chiarimenti. Allegri li ha forniti senza filtri.

Il Napoli dovrà rispondere sul campo, dimostrando una concentrazione diversa. La sfida contro la Fiorentina diventa cruciale per comprendere se il messaggio del tecnico è stato recepito o se il problema è più profondo di quanto le urla possano risolvere.