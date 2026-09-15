Napoli, rivelazione sul contratto di Favasuli: ha firmato per 8 anni!

Costantino Favasuli ha firmato con il Napoli un accordo di 8 anni fino al 2031, con clausola di rinnovo automatico in favore del club. Tuttosport rivela i dettagli dell’operazione conclusa a inizio agosto.

Favasuli-Napoli: l’affare da 7 milioni con riscatto obbligato

Il laterale arriva a Napoli con una struttura economica articolata: 1 milione di prestito più 6 milioni di obbligo di riscatto, scattante dal primo punto conquistato dagli azzurri a partire dal 2 febbraio. Come rivela Tuttosport, l’investimento totale del presidente De Laurentiis ammonta a 7 milioni di euro, una cifra contenuta per un profilo ritenuto promettente.

Il merito dell’operazione spetta al direttore sportivo Giovanni Manna e all’agente Mario Giuffredi, che hanno lavorato sottotraccia per settimane prima del summit risolutivo di inizio agosto a Rivisondoli. De Laurentiis ha blindato il giocatore con un contratto prolungato: scadenza 2031 con opzione unilaterale in favore del Napoli per estendere fino al 2034, esercitabile ogni stagione entro il 30 maggio.

Favasuli difende il pallone durante la partita di Champions League

Fiorentina: il pentimento per il doppio errore di mercato

A Firenze qualcuno avrà certamente ripensato alla scelta di mollare il laterale. La Viola manteneva il 50% sulla successiva vendita e avrebbe potuto riportarlo a casa con soli 3,5 milioni. Invece ha preferito investire cifre simili (3,3 milioni) in prestiti onerosi come quelli di Joao Mario e Alex Jimenez, scelte che testimoniano una valutazione sbagliata del valore di Favasuli due anni fa, quando lo scaricò senza particolari rimpianti.

L’operazione Favasuli-Napoli si configura come uno degli affari intelligenti della sessione estiva 2026. La formula del prestito con obbligo di riscatto ha permesso agli azzurri di contenere l’esborso iniziale, mentre il contratto fino al 2034 garantisce stabilità progettuale. Il club di De Laurentiis dispone ora di uno strumento contrattuale flessibile per gestire il futuro del giocatore nel Napoli dei prossimi anni.