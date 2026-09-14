Napoli, parla Favasuli: “Avere la fiducia di Allegri vuol dire tanto”

Favasuli ripete a Kiss Kiss Napoli il mantra che guida le sue prime settimane azzurre: la fiducia di Allegri è tutto. L’esterno arrivato dal Catanzaro entra all’intervallo contro il Bologna e lo fa con la consapevolezza di essere stato scelto dal tecnico livornese.

Favasuli: “Quando Allegri ti dà fiducia significa tanto”

Le parole dell’esterno sono cristalline, prive di ambiguità.

“Sinceramente sento la sua fiducia, e questo mi basta. Quando un allenatore del genere ti dà fiducia significa tanto. Io cerco sempre di dare tutto quello che ho. Sono davvero contento, sto vivendo un sogno, e spero che sia un punto di partenza per continuare così, tutti insieme.”

Non è retorica da intervista. È il racconto di chi arriva da una piazza minore e si ritrova improvvisamente nelle mani di un allenatore che lo ritiene già pronto per la difesa a cinque partenopea.

Allegri lo piazza a tutta fascia, da terzino in una linea a cinque. Una scelta tattica che non è casuale. Il mister vede qualcosa in Favasuli che i precedenti stagionali non garantivano. L’esterno lo sa e lo ripete:

“È tanta, perché — come dicevo — quando uno come lui ti dà fiducia vuol dire molto. Cercherò sempre di dargli tutto quello che ho, così come farò per tutta la squadra.”

È la risposta di chi ha capito che la fiducia di un allenatore di quella caratura non è un regalo, ma un’opportunità che cambia la carriera.

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La vittoria sul Bologna arriva dopo settimane di ambientamento. Favasuli è entrato con grinta e voglia di dimostrare di meritare quella fiducia. Il segnale è chiaro: Allegri non lo ha scelto per fare panchina. Lo ha scelto per giocare e crescere dentro il progetto.

Il ragazzo dal Catanzaro ha davanti un percorso ben definito. Deve consolidarsi in una Serie A dove la difesa a cinque lascia poco spazio all’errore. Deve imparare i tempi di Allegri, le marcature a zona, i posizionamenti in fase di possesso. Ma soprattutto deve mantenere quella fame che lo contraddistingue.