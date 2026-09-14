“Allegri non ha esultato come desiderava”, il retroscena alla fine di Napoli-Bologna

Allegri non ha esultato come desiderava dopo il successo del Napoli contro il Bologna al Diego Armando Maradona. La vittoria arriva dopo tre sconfitte consecutive, ma il tecnico rimane frustrato dall’epilogo della gara.

Napoli-Bologna, Allegri non esulta: era furioso con Lucca!

Gli azzurri sblocano finalmente la loro situazione in casa con tre punti fondamentali conquistati davanti ai propri tifosi. La squadra partenopea aveva accumulato un peso considerevole sulle spalle dopo il periodo negativo precedente. Allegri, però, non ha concesso spazio a un’esultanza piena. Il successo era dovuto, cercato e voluto, eppure il tecnico ha trattenuto la sua gioia al termine della partita, come afferma la Gazzetta dello Sport.

Il motivo è una delle ultime azioni del match, gestita malissimo dagli azzurri. Sull’ultimo pallone utile della gara, Lucca si è involato verso la porta ma ha perso il vantaggio sul difensore avversario. In quel momento Allegri è diventato una furia, visibilmente contrariato da una conclusione che avrebbe potuto sigillare il risultato con maggiore tranquillità. La frustrazione del tecnico non riguardava il risultato finale, bensì il modo in cui quel pallone è stato gestito, mettendo a repentaglio la vittoria.

Napoli, la fiducia dei primi tre punti al Maradona

Come sintetizza la Gazzetta dello Sport, “Vittoria doveva essere e vittoria è stata“, un giudizio che racchiude la natura stessa dell’incontro: una gara dove il Napoli ha imposto la sua volontà senza però concedere al proprio allenatore la soddisfazione di una gestione perfetta.

L’ambiente partenopeo respira dopo giorni difficili. Il Napoli ha ritrovato la strada della vittoria al Maradona, spezzando una sequenza negativa che coinvolgeva l’intera squadra. Allegri assaggia il dolce sapore della festa in casa, anche se non esattamente come avrebbe preferito. Le prossime sfide daranno indicazioni sulla solidità di questa ripresa e sulla capacità della squadra di mantenere continuità nei prossimi risultati.