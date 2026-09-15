McTominay torna ad allenarsi settimana prossima: cerchiata la data per vederlo in campo!

Scott McTominay tornerà in campo a Venezia il 17 ottobre. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista riprenderà gli allenamenti la prossima settimana dopo l’intervento per aritmia.

McTominay: il rientro programmato a Venezia

L’operazione cardiaca ha interrotto il percorso di McTominay con il Napoli, ma i tempi di recupero sono definiti. Gli azzurri procederanno con massima precauzione durante la fase di riatletizzazione, testando progressivamente le condizioni fisiche del giocatore prima di reintegrarlo in competizione. La trasferta del Friuli rappresenta l’obiettivo concreto fissato dalla società, dando al centrocampista circa un mese per completare la preparazione atletica.

La scelta di attendere fino a metà ottobre rispecchia la prudenza necessaria in caso di interventi cardiaci. Il Napoli non forza i tempi e monitora costantemente l’evoluzione clinica del giocatore, evitando ricadute che potrebbero compromettere la stagione. McTominay nel frattempo segue un programma personalizzato di recupero e settimana prossima tornerà in campo per allenarsi.

McTominay in azione durante la partita di campionato

Napoli: il centrocampo tra assenze e rientri

L’assenza di McTominay ha costretto gli azzurri a riorganizzare il centrocampo durante le prossime settimane. La sua esperienza internazionale e la capacità di dettare ritmo rimangono elementi importanti per il progetto tattico della squadra.

Fino a Venezia, il Napoli dovrà gestire le risorse disponibili a centrocampo, adattando le scelte tattiche alle condizioni attuali della rosa. L’intervallo di un mese consente sia al giocatore di completare il recupero sia alla squadra di trovare equilibri alternativi senza improvvisazioni all’ultimo momento. Nel frattempo, anche Alisson Santos è fermo per infortunio, complicando ulteriormente la situazione della rosa.

McTominay sarà disponibile per la trasferta del Friuli: il Napoli ha fissato questo target concreto e procederà senza forzature, seguendo i protocolli medici necessari per un rientro in sicurezza del centrocampista dopo l’intervento cardiaco.