Lobotka decisivo, ma il rinnovo non arriva: il Napoli ha già la sua carta

Stanislav Lobotka e il Napoli rimangono distanti sul prolungamento contrattuale. La società azzurra, però, dispone di un’opzione unilaterale che le consente di blindare il centrocampista slovacco almeno fino a giugno 2028.

Lobotka-Napoli: il contratto in scadenza nel 2027

L’accordo tra il mediano e il club scadrà il 30 giugno 2027. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli possiede un’opzione di rinnovo automatico per un ulteriore anno che eserciterà regolarmente, proprio come avvenuto con Anguissa. In questo modo gli azzurri eviteranno lo svincolo gratuito e manterranno il controllo della situazione fino al prossimo giugno.

Nessun progresso è stato registrato nelle trattative per un prolungamento volontario. I rappresentanti di Lobotka sono stati avvistati recentemente a Napoli, ma non è emersa alcuna attività concreta sul fronte rinnovo. A 32 anni, lo slovacco non sembra intenzionato a legarsi ulteriormente al progetto partenopeo al di là delle scadenze contrattuali già previste.

La prestazione al Bologna e il futuro prossimo

Lobotka ha deciso la gara contro il Bologna con un gol, uno dei pochi della sua carriera considerando che in 536 presenze complessive tra club e nazionale ha segnato appena 7 reti. Con la maglia del Napoli, in 244 partite di tutte le competizioni, ne ha realizzati quattro, tutti in Serie A. La sua forza risiede nel gioco di costruzione e nella geometria del centrocampo, non nella finalizzazione.

Dopo il gol al Bologna, Lobotka ha festeggiato con una pizza alla Sanità, rimanendo fedele alle sue abitudini napoletane. La prossima sfida sarà contro la Fiorentina, prima della pausa per gli impegni delle nazionali. Nel frattempo, il Napoli continuerà a gestire la situazione contrattuale senza fretta, consapevole che l’opzione unilaterale garantisce margini di manovra fino all’estate 2028.

La questione rinnovo rimane in standby, ma non rappresenta un’urgenza per De Laurentiis. L’opzione in favore del club trasforma un potenziale problema di mercato in una situazione controllata. Lobotka continuerà a vestire la maglia azzurra almeno fino a giugno 2028, indipendentemente dalla volontà del centrocampista di estendere l’accordo oltre quella data.