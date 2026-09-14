Non solo Meret, si rivede anche Marianucci! Speranze per il Frosinone

Meret e Marianucci tornano dopo la sosta nazionali: il 10 ottobre contro il Frosinone segna il rientro in campo per il portiere e il difensore del Napoli, entrambi fermi da lesioni al collaterale.

Napoli: Meret e Marianucci pronti per il 10 ottobre

Secondo il Corriere dello Sport, i due giocatori completano la riabilitazione e saranno a disposizione di Massimiliano Allegri al ritorno dalla pausa per le Nazionali. Il percorso di recupero procede nei tempi previsti, con entrambi che hanno superato i problemi muscolari che li hanno bloccati dal ritiro estivo. La sfida casalinga contro il Frosinone rappresenta il banco di prova concreto per testare il loro stato di forma fisica.

Meret ha subito una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra, mentre Marianucci una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

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Il doppio rientro dona al tecnico maggiori soluzioni tattiche in un momento cruciale della stagione. Con venti giorni di pausa alle spalle, i partenopei affronteranno un ciclo di gare ravvicinate dove le rotazioni saranno essenziali. Meret recupera la posizione tra i pali, mentre Marianucci torna disponibile per la linea difensiva, rinforzando le opzioni nella retroguardia.

Il 10 ottobre al Maradona sarà il termometro definitivo delle loro condizioni. Se il test contro il Frosinone andrà a buon fine, il Napoli avrà ricostituito un nucleo importante per affrontare le sfide successive con maggiore tranquillità.