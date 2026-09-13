Napoli, Allegri gestisce sette assenze: quando torneranno Meret e Alisson

Massimiliano Allegri affronta il Bologna con sette calciatori indisponibili. Meret e Alisson Santos sono i più critici: il primo rientrerà contro il Frosinone il 10 ottobre, il secondo una settimana dopo contro il Venezia.

Napoli, le ultime sugli infortuni: lungo stop per Meret e Alisson Santos

Gli azzurri arrivano alla sfida contro i felsinei dopo tre sconfitte consecutive in campionato e Champions League. La situazione infortuni complica ulteriormente i piani di Allegri, che dovrà rinunciare a Buongiorno, Anguissa, McTominay, Marianucci e Giovane, oltre a Meret e Alisson, usciti per infortunio contro l’Arsenal. Una rosa decimata in un momento delicato della stagione, quando ogni punto conta per risalire la classifica.

Secondo Tuttosport, i tempi di recupero sono differenziati. Meret resterà ai box per circa venti giorni, mirando al rientro nella trasferta di Frosinone fissata per il 10 ottobre. Alisson Santos tornerà disponibile solo la settimana successiva, in occasione della gara contro il Venezia. Gli altri cinque elementi rientreranno dopo la sosta internazionale, con l’eccezione di Anguissa che potrebbe anticipare i tempi e tornare utile già con la Fiorentina.

Quale impatto avrà questa emergenza sulla formazione del Napoli?

L’assenza contemporanea di due titolari costringe Allegri a scelte obbligate. Nessuno sceglie di giocare con questa emergenza: il tecnico dovrà adattare la squadra, contando su alternative che non rappresentano il suo primo piano tattico. Buongiorno e McTominay erano pilastri della difesa e del centrocampo, la loro mancanza lascia vuoti che non è semplice colmare in pochi giorni.

Al posto di Meret, verrà data continuità a Milinkovic-Savic. Più complicata la situazione relativa alla sostituzione di Alisson Santos: al suo posto, si candidano Lang, Vergara e anche De Bruyne in un ruolo più avanzato. Allegri non si lamenta pubblicamente, ma la realtà è che questa è una partita da vincere a tutti i costi, nonostante le limitazioni oggettive della rosa.