Napoli, Noa Lang convince Giaccherini: “Ottima risposta all’esclusione!”

Lang risponde sul campo dopo tre giorni di esclusione dalla Champions League: l’olandese entra con determinazione nel secondo tempo contro il Bologna e contribuisce alla vittoria degli azzurri con il piglio giusto.

Lang e il riscatto: subentrato col piglio giusto

Dopo il primo tempo sterile, Massimiliano Allegri legge bene la partita e ricorre ai cambi nella ripresa. L’attaccante olandese entra con determinazione immediata, mostrando una risposta concreta alla sua esclusione dalla Champions League di tre giorni prima. Giaccherini, intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolinea questo aspetto:

“Lang è entrato bene, con quel piglio giusto: una risposta di un giocatore che tre giorni fa era stato escluso in Champions”.

La scelta di Allegri di affidarsi ai subentrati si rivela vincente. Nel secondo tempo il Napoli domina il Bologna senza rischi, mantenendo il possesso e controllando ogni tentativo di reazione. La gestione della gara nella ripresa mostra un’équipe consapevole dei propri mezzi, capace di alzare l’intensità quando necessario.

Noa Lang durante una partita del Napoli

Napoli: il cambio di ritmo e la lettura tattica di Allegri

Il primo tempo racconta una storia diversa. Gli azzurri creano poco sugli esterni e faticano a trovare fluidità offensiva. Il Bologna resiste, anche se senza particolare brillantezza. Giaccherini non nasconde questa difficoltà iniziale:

“Il Napoli ha dominato il gioco, ma nel primo tempo ha creato poco, soprattutto sugli esterni”.

La situazione cambia radicalmente nei secondi 45 minuti, quando il tecnico azzurro decide di agire sulla composizione della squadra.

I cambi fanno la differenza. Favasuli e Lang portano freschezza e aggressività, trasformando il secondo tempo in un monologo partenopeo. L’intervento tattico di Allegri viene riconosciuto come determinante. La vittoria sul Bologna è ampiamente meritata, il risultato finale non lascia spazi a discussioni. Lang lascia il campo con la consapevolezza di aver risposto presente dopo giorni difficili. La sua prestazione rappresenta il segnale di una squadra che sa reagire alle difficoltà e di un giocatore che sa riscattarsi quando chiamato in causa.