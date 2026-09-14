Favasuli, che impatto contro il Bologna: ha dato al Napoli ciò che gli mancava

Favasuli conquista il Napoli e i quotidiani con una prestazione decisiva nella vittoria sul Bologna. L’esterno azzurro firma l’assist per il gol di Lobotka e domina la fascia con tunnel, velocità e pressione costante.

Favasuli e l’impatto immediato: il cambio tattico funziona

La scelta di Allegri di far entrare Favasuli ha prodotto subito effetti concreti. Non è solo per l’assist: l’energia fisica che l’esterno trasmette in campo si percepisce sugli spalti e nei commenti della stampa. I quotidiani in edicola oggi esaltano il suo impatto, evidenziandone la sfrontataggine e l’intraprendenza, qualità che il Napoli aveva cercato sulla fascia nelle settimane precedenti con scarsi risultati.

Un tunnel a Miranda, il filo passato tra due e tre avversari, il cross per Lobotka. Poi ancora: il tentativo di gol personale, la pressione senza sosta su ogni pallone, la difesa attiva. Marchegiani a Sky lo evidenzia come elemento che “fa la differenza”. Caressa su Sky lo etichetta come “un bel prospetto anche per la Nazionale”.

Cosa mancava al Napoli prima di Favasuli: ritmo e aggressività

Allegri stesso a DAZN riconosce che “Favasuli ha energia, ci serviva”. Il dato che emerge dai commenti è univoco: il Napoli aveva perso incisività sulle fasce. La vittoria 1-0 al Maradona contro il Bologna segna la prima affermazione casalinga della stagione, ma la prestazione individuale di Favasuli rappresenta il vero punto di svolta. L’esterno non è un semplice gregario che corre: costruisce gioco, crea spazi, obbliga gli avversari a raddoppiare. Lobotka stesso a Sky ammette di ricevere “una bella palla” da Favasuli.

I quotidiani utilizzano termini espliciti: “argento vivo addosso”, “cavallo giovane” con potenziale ancora inespresso. La sua comparsa rappresenta una carta tattica nuova per il Napoli, non una semplice rotazione.

Favasuli e il Napoli: scenario futuro tra continuità e conferme

La sfida immediata per Allegri è replicare questa prestazione a Firenze. I quotidiani sottolineano che “a Firenze servirà far meglio”, suggerendo che il successo di ieri, pur significativo, rimane un episodio isolato in una stagione difficile. La domanda concreta non è se Favasuli resterà titolare, ma se l’energia che ha portato ieri diventerà strutturale nel Napoli.

Se il giovane esterno mantiene questo livello, il calciomercato Napoli invernale potrebbe assumere contorni diversi: meno pressione per acquisti difensivi e offensivi, più consolidamento della rosa attuale. Nel frattempo, Allegri ha trovato una soluzione immediata su una fascia che lo preoccupava.