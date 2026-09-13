Allegri ironico dopo Napoli-Bologna: “Speravo di vincerne una”, poi grandi complimenti per Favasuli

Il Napoli è riuscito a vincere dopo un momento molto complicato, con 3 sconfitte consecutive. Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo dopo giorni molto pressanti, sia per il risultato che per la prestazione offerta dai suoi contro il Bologna.

Il Napoli è riuscito a portare a casa una vittoria importante contro il Bologna, tipicamente “di corto muso” in stile Massimiliano Allegri. L’allenatore può dormire sogni tranquilli dopo questa vittoria, uscendone soddisfatto come si può intravedere dalle sue parole nel post-gara.

Ecco cosa pronunciato dal mister ai microfoni di DAZN:

“Sono contento di tutti, Politano ha fatto 45 minuti si è sacrificato, ma poi è normale le ha giocate quasi tutte. Anche Vergara ha fatto bene, poi dopo sono entrati giocatori diversi, con energia fresca e ci hanno dato una grossa mano. Oggi i ragazzi veramente hanno fatto una bella partita sul piano tecnico. Non era facile, c’era questa mezza paura di fare risultato, e questo sicuramente ci ha dato una grossa mano. […] Speravo di vincerne una, menomale che stasera abbiamo vinto (ride, ndr)”.