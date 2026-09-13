Allegri ironico dopo Napoli-Bologna: “Speravo di vincerne una”, poi grandi complimenti per Favasuli

Il Napoli è riuscito a vincere dopo un momento molto complicato, con 3 sconfitte consecutive. Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo dopo giorni molto pressanti, sia per il risultato che per la prestazione offerta dai suoi contro il Bologna.
Le parole di Allegri dopo Napoli-Bologna
Il Napoli è riuscito a portare a casa una vittoria importante contro il Bologna, tipicamente “di corto muso” in stile Massimiliano Allegri. L’allenatore può dormire sogni tranquilli dopo questa vittoria, uscendone soddisfatto come si può intravedere dalle sue parole nel post-gara.
Ecco cosa pronunciato dal mister ai microfoni di DAZN:
“Sono contento di tutti, Politano ha fatto 45 minuti si è sacrificato, ma poi è normale le ha giocate quasi tutte. Anche Vergara ha fatto bene, poi dopo sono entrati giocatori diversi, con energia fresca e ci hanno dato una grossa mano. Oggi i ragazzi veramente hanno fatto una bella partita sul piano tecnico. Non era facile, c’era questa mezza paura di fare risultato, e questo sicuramente ci ha dato una grossa mano. […] Speravo di vincerne una, menomale che stasera abbiamo vinto (ride, ndr)”.
Poi mister Allegri ha proseguito analizzando le prestazioni dei singoli, a partire dal discusso De Bruyne:
“De Bruyne è in crescita perché comunque sta giocando, ma soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo era schiacciato su Hojlund, gli ho detto di muoversi di più. Lui ci da la superiorità numerica, e quando lo fa è normale che per noi è tutto più facile. Lucca è entrato molto bene, doveva gestire meglio l’ultima palla. Favasuli è un ragazzo con un’energia pazzesca, è arrivato con entusiasmo, e abbiamo bisogno di questi giocatori con entusiasmo ed energia”.