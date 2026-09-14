Hamsik fa sognare: “Sono in contatto con De Laurentiis. Detto due volte no ad Allegri”

Marek Hamsik non esclude un futuro nel Napoli e mantiene contatti diretti con il presidente De Laurentiis. L’ex capitano azzurro, recordman di presenze in maglia partenopea, ha confessato di essere ancora legato al club e ai tifosi.

Hamsik esalta Lobotka e Favasuli: la stima per Allegri

Questi alcuni passaggi dell’intervista rilasciata da Hamsik:

“Ieri sono stato felicissimo per l’esito della partita. Sono felicissimo per il gol di Lobotka, è riuscito anche a fare qualche inserimento in più, a essere più vicino alla porta e alla fine con un bell’assist di Favasuli siamo riusciti a portare tre punti. Allegri? Gli detto due volte ‘no’ in passato, ma ho molta stima nei suoi confronti. Un mister forte, con tanta grinta ed esperienza”.

Il possibile ritorno al Napoli e i contatti con De Laurentiis

E sul possibile futuro nel Napoli:

“Non è assolutamente impossibile, mai dire mai. Sono in contatto con il presidente De Laurentiis, abbiamo già parlato di qualche rapporto, ma adesso non è il periodo più facile per me: sono in Slovacchia, mi dedico ai bambini e per adesso è questo quello che voglio fare. Magari sarà la volta buona il ’27… l’anno 27, il numero 27 so che per me ha un significato particolare!”.

Il messaggio alla squadra: rispetto e amore per la maglia

Infine il messaggio agli attuali calciatori del Napoli: