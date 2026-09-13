Napoli, Lobotka scherza dopo il gol: “Ho finito i gol per questa stagione”, poi l’elogio di Spinazzola a Favasuli…

Stanislav Lobotka ha messo a segno una rete importantissima quest’oggi: il match winner contro il Bologna, la rete dell’1-0 arrivata dai piedi di un giocatore tutt’altro che abituato ad esultare per gol segnati. E, su questo aspetto, lo slovacco ha scherzato nel post-partita.

La battuta di Lobotka dopo Napoli-Bologna: “Ogni stagione faccio un gol”

Stanislav Lobotka ha segnato un gol dal peso enorme quest’oggi, decisivo per la vittoria del Napoli in casa contro il Bologna. Dopo la gara, lo slovacco è intervenuto ai microfoni di DAZN, scherzando per la rete segnata e infondendo grande serenità e spiegando un siparietto comico con David Neres.

Ecco le sue parole:

“Ho finito per questa stagione, ogni stagione faccio un gol. Ho visto lo spazio, l’ho attaccato, ho visto favasuli mettere il pallone e ci ho creduto, ci sono arrivato molto bene. Ho abbracciato Neres perché David prima di ogni gara mi chiede quanti gol ho segnato”.

Spinazzola elogia Favasuli: “Mi piace tanto”

Il gol vittoria segnato da Lobotka è propiziato da una delle varie sgroppate sulla destra di Costantino Favasuli. Anche quest’oggi, il terzino arrivato dal Catanzaro ha avuto un impatto fortissimo sulla gara, ricevendo grandi elogi da un collega molto esperto come Leonardo Spinazzola.

Qui le parole a DAZN: