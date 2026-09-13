Palladino aspetta il Napoli: il retroscena che non lascia tranquillo Allegri

Raffaele Palladino rimane in stand-by per una possibile chiamata dal Napoli, secondo Calciomercato.com. L’allenatore ha rifiutato offerte da Dinamo Kiev, Trabzonspor e club francesi per restare disponibile in caso di una chiamata azzurra.

Palladino e il sogno Napoli: la situazione reale

Il tecnico napoletano attende sviluppi dalla panchina azzurra. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, Massimiliano Allegri si gioca tutto nelle prossime gare. La pressione della piazza cresce e i dubbi sul tecnico livornese alimentano scenari alternativi. Se il trend negativo prosegue, la società partenopea potrebbe ripensare la propria scelta.

Palladino rappresenta un profilo concreto per questa eventualità. Da napoletano, sogna di allenare la SSC Napoli e ha costruito una strategia di attesa consapevole. Ha detto no a diverse proposte estere perché l’obiettivo rimane il campionato italiano. La sua sostituzione da parte di Sarri sulla panchina dell’Atalanta non ha fermato le sue ambizioni.

Nessun contatto ufficiale, ma i segnali si moltiplicano

Ad oggi non esiste alcuna trattativa formale tra Palladino e il Napoli. Tuttavia, la sua presenza mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona ha alimentato i rumors. La coincidenza temporale con la crisi di risultati non è casuale agli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Qual è il vero scenario? Dipende da Allegri. Al momento, il tecnico non sembra in discussione ma, qualora i risultati continuino ad essere negativi, non si può scartare nulla. Palladino rappresenterebbe una soluzione rapida e coerente con la piazza: conosce l’ambiente, ha radici napoletane e resta libero da impegni. Sicuramente si può immaginare che, nel caso in cui si realizzi lo scenario di un cambio di panchina, l’ex allenatore di Fiorentina e Atalanta sarebbe un’ipotesi al vaglio delle possibilità azzurre. Per ora, però, siamo solo nel campo delle ipotesi: solo nelle prossime settimane sapremo se questo scenario possa davvero essere realtà.