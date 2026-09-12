Napoli-Bologna, Allegri: “Cresceremo dopo la sosta. Dobbiamo pensare meno. Dubbio su Lang”

Napoli e Bologna si affrontano domenica alle 18:00 al Diego Armando Maradona per la quarta giornata: Allegri ha posto un’unica condizione ai suoi, vincere è l’unico risultato accettabile per invertire una classifica che non rispecchia le ambizioni della squadra.

Napoli, Anguissa si ferma: out anche McTominay e Giovane

“Anguissa è fuori, ha avuto un risentimento muscolare, non ci sarà così come McTominay e Giovane. Ci sarà Lang. Domani è una partita di grande responsabilità, dobbiamo cercare di sistemare la classifica nelle prossime partite”.

Allegri chiede una svolta: “Contro il Bologna conta il risultato”

“Abbiamo una sola strada, solo noi possiamo invertire questa situazione, nessuno ci regalerà niente. Domani davanti a tutto c’è il risultato, solo quello cambierà l’umore. E’ vero che abbiamo affrontato squadre forti come Como, Inter e Arsenal, ma se non abbiamo raccolto risultati vuol dire che manca ancora un pezzetto per portare a casa la partita. Con il Bologna non sarà assolutamente facile, domani indipendentemente dalla prestazione tecnica è fondamentale il risultato, c’è bisogno di tutti, squadra e tifosi”. “Di Lorenzo? Giocatore strepitoso e ragazzo molto responsabile, l’importante è essere consapevoli del momento e affrontarlo con il coraggio e vedere le cose meno nere di quelle che sono”.

Napoli, morale basso: “Meno si pensa e più facciamo, meglio è”

“Il morale della squadra non è altissimo? Meno si pensa e più facciamo è meglio. L’unica cosa da fare è andare in campo e fare cose migliori. Analizziamo le partite come ogni settimana, dovremo avere rispetto del Bologna, la partita sarà molto lunga e importante per noi”.

Lang torna a disposizione: Allegri valuta le scelte in attacco

“Domani gioca Lang? Ho ancora qualche dubbio, decideremo domani. Le situazione di Lang ne succedono di tantissime, ha chiesto scusa e si è rimesso in carreggiata. In avanti abbiamo diverse soluzioni come Neres, Lang, Lucca, De Bruyne, Politano, Hojlund e Lucca. Decideremo domani sperando di fare le scelte giuste”. “De Bruyne può fare meglio? Di lui sono molto contento, l’altro giorno ha fatto una buona prestazione. Se fino ad ora abbiamo fatto delle cose che non sono bastate vuol dire che dobbiamo fare di più. Domani il risultato viene prima di tutto a prescindere dalla prestazione. Anche a me piacerebbe fare tanto possesso palla e fare 30 tiri in porta, ma ci sono anche gli avversari. Domani è una partita che dobbiamo portare a casa”.

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