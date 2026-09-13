Napoli, tutta la gioia di Favasuli: “Sto vivendo un sogno!”

Costantino Favasuli ha avuto un impatto ottimo sul Napoli. Il terzino italiano, seppur schierato in posizione più avanzata, sta dando il massimo e i suoi sforzi stanno dando risultati ottimi sul terreno di gioco. E, giustamente, tutti riconoscono il suo grande potenziale.

Favasuli dopo Napoli-Bologna: “Un sogno, Di Lorenzo è il mio modello!”

Costantino Favasuli ha avuto, anche oggi dopo Napoli-Arsenal, un impatto ottimo sulla partita. D’altronde, dai suoi piedi è partito l’assist per il gol decisivo di Lobotka per battere il Bologna e ridare la vittoria agli azzurri di Allegri. Insomma, la sua avventura partenopea è iniziata nel migliore dei modi e non può che andare meglio.

Il terzino, arrivato dal Catanzaro, ha espresso tutta la sua felicità in conferenza stampa:

“Sto vivendo un sogno, sono contento però è un punto di partenza. In qualsiasi posizione darò il massimo, non fa importanza essere più alto o basso: il mister mi sta mettendo più alto e io cerco di farmi trovare sempre pronto. Posso migliorare ancora tutto, dal comportamento alla mentalità, qualsiasi cosa. Con questi campioni devi essere una spugna, Di Lorenzo mi sta aiutando tanto è un modello è un capitano esemplare. Mi piace molto Cancelo, mi piaceva Zambrotta. Mi piacevano giocatori di questo tipo”.

Il terzino fa faville: Allegri e i compagni lo elogiano

Il grande impatto di Costantino Favasuli è netto. Il giocatore è arrivato in sordinama sta conquistando grande fiducia, con anche i compagni di squadra e mister Allegri che lo hanno elogiato nel corso delle dichiarazioni post-gara. In particolare, il mister a DAZN ha elogiato la sua “energia pazzesca”, sottolineando la necessità di avere giocatori come lui. Anche compagni di reparto come Spinazzola e Rrahmani ne hanno parlato bene, esprimendo sorpresa e felicità per il suo grande aiuto in questa prima parte di stagione.

Ecco le loro parole: