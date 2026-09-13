Napoli-Bologna, Allegri cambia ancora in attacco: Vergara titolare!

Allegri sceglie Vergara titolare contro il Bologna nella quarta giornata di Serie A: l’olandese sostituisce l’infortunato Alisson Santos nel tridente offensivo, sorpresa tattica che cambia gli equilibri della formazione.

Napoli, il nuovo volto dell’attacco: Vergara dal 1′ con Politano e Hojlund

Il tecnico azzurro conferma il 4-3-3 ma modifica ancora gli interpreti offensivi. Politano e Hojlund rimangono fissi sulle fasce, mentre Vergara ritrova spazio da titolare sulla sinistra. Una soluzione dettata dall’assenza prolungata di Alisson Santos, che ha patito una lesione muscolare contro l’Asrenal. Milinkovic-Savic sostituisce Meret tra i pali per indisponibilità. La difesa rimane stabile con Di Lorenzo e Spinazzola terzini, Rrahmani e Rafa Marin al centro. A centrocampo il trio vede De Bruyne confermato accanto a Gilmour e Lobotka.

Come Allegri pensa di rimediare all’emergenza

Allegri ha dovuto reinventare il reparto offensivo del Napoli nelle ultime settimane a causa degli infortuni che hanno colpito la rosa. La rotazione forzata diventa occasione per testare soluzioni alternative prima degli impegni europei. Vergara ritrova fiducia dal primo minuto, stavolta in attacco dopo le apparizioni da mezzala. Ancora in panchina, invece, Noa Lang, dopo l’esclusione per motivi disciplinari contro l’Arsenal. Napoli-Bologna determinerà il reale stato di forma della squadra partenopea in questa fase della stagione, con Vergara chiamato a dare risposte concrete al centro dell’attacco.