Anguissa infortunato: quante gare salterà il centrocampista

Anguissa salta il Bologna per un risentimento muscolare. Il centrocampista del Napoli non recupera in tempo e Allegri dovrà rinunciare al camerunense, già costretto a convivere con l’assenza di McTominay fino alla sosta.

Anguissa fuori: il risentimento ferma il centrocampista

Frank Zambo Anguissa non scenderà in campo domani contro il Bologna. Durante la conferenza stampa pre-gara, Max Allegri ha confermato le cattive notizie:

“Anguissa fuori, ieri ha avuto un risentimento e si è fermato“.

Il problema muscolare accusato dal camerunense durante l’allenamento di venerdì lo tiene lontano dal campo, aggravando una situazione già compromessa dall’indisponibilità dello scozzese, fuori fino alla sosta per aritmia benigna.

La doppia assenza nel cuore della mediana costringe gli azzurri a una riorganizzazione tattica non banale. Allegri però non ha mostrato allarmismo:

“Domani abbiamo un numero sufficiente di giocatori“.

Neres ha ripreso a stare meglio, mentre Lang è completamente a disposizione. La gara con il Bologna diventa comunque uno snodo delicato della stagione, soprattutto considerando come il tecnico ha inquadrato il momento:

“Domani è una grande responsabilità e abbiamo il tempo fino alla prossima sosta di aggiustare la classifica”.

Il nodo del rinnovo: 6 milioni d’ingaggio e il muro del Napoli

Mentre Anguissa affronta il problema fisico, che potrebbe portarlo a saltare anche la Fiorentina la prossima settimana, rimane irrisolto lo stallo contrattuale. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista chiede 6 milioni d’ingaggio per prolungare un contratto in scadenza nel 2027.

Il Napoli ha messo in stand-by la trattativa, rifiutando anche una proposta di prolungamento di quattro anni. La situazione resta bloccata, e il futuro del camerunense continua ad oscillare tra incertezza e mancato accordo.