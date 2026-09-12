Napoli-Bologna, lo stadio Maradona non sarà pieno: sono tre i motivi

AGGIORNAMENTO ORE 10.00: I biglietti in vendita dovrebbero essere più di quanto inizialmente previsto da Il Mattino. Infatti la quota di tagliandi venduta ha già toccato quota 17 mila e facilmente si potrà arrivare a quota 45 mila spettatori per il match fra Napoli e Bologna.

Napoli-Bologna: tre sconfitte consecutive svuotano lo stadio

La crisi sportiva azzurra ha raggiunto il cuore della tifoseria. Come rivela Il Mattino, il dato sui biglietti riflette il malumore generato dai tre ko consecutivi contro Como, Inter e Arsenal. Gli ultimi risultati hanno minato quella fiducia che caratterizzava la piazza dopo lo Scudetto di due stagioni fa. Il contrasto tra le aspettative e la realtà attuale rende ancora più evidente il distacco tra la squadra e il pubblico.

Il fattore sportivo non è però l’unico elemento. La crisi di risultati si somma a motivazioni economiche e organizzative che stanno contribuendo al calo drammatico degli ingressi. Il quadro complessivo disegna uno scenario di malcontento su più fronti.

Biglietti Napoli: costi e calendario pesano sulla vendita

Il quotidiano partenopeo identifica nella questione economica una delle cause principali della diserzione. Il costo dei biglietti, unito al posizionamento della gara nel calendario immediatamente dopo le ferie estive, ha ridotto le disponibilità finanziarie delle famiglie. Una combinazione che ha scoraggiato molti abbonati occasionali dal completare l’acquisto.

A questo si aggiunge il deterioramento del rapporto tra la tifoseria organizzata e la società. Le polemiche tra gli Ultras Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis continuano a incidere sul clima generale. Durante la sfida casalinga contro l’Arsenal in Champions League, le Curve avevano mantenuto il silenzio in protesta contro lo stop all’esposizione degli striscioni. Questo dissenso persiste e influisce direttamente sui numeri di presenze.

Lo stadio Maradona: il simbolo di una piazza in difficoltà

Quello che emerge non è un semplice calo di presenze. È la fotografia di una piazza che attraversa simultaneamente una crisi tattica, una tensione economica e un conflitto organizzativo con la dirigenza. Solo due settori risultano esauriti per la sfida di domani alle 18:00, con la capienza dello stadio rimane ben lontana dal riempirsi: un dato che raramente si era verificato nelle ultime stagioni.

Il Napoli di Massimiliano Allegri dovrà scendere in campo davanti a uno stadio semivuoto, con il pubblico che per la prima volta in questa stagione esprime chiaramente il proprio giudizio attraverso l’assenza. La sfida contro il Bologna rappresenterà un test cruciale per il rapporto tra la squadra e una tifoseria che pretende risultati immediati e chiarezza dalla società.