McTominay, c’è l’annuncio di Manna sul rientro in campo: “Lo aspettiamo dopo Firenze!”

Scott McTominay si aggregherà al Napoli nella prossima settimana dopo la sfida di Firenze e svolgerà l’idoneità sportiva prima di tornare disponibile. Lo ha rivelato Giovanni Manna ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

McTominay e l’ablazione: i tempi del recupero secondo Manna

Il direttore sportivo azzurro ha fornito una timeline precisa del ritorno dello scozzese. McTominay, operato di ablazione cardiaca a Manchester per correggere una lieve aritmia, si riaggregherà alla squadra all’inizio della prossima settimana. La partita contro la Fiorentina di domenica 20 settembre rappresenta il punto di riferimento temporale: dopo quella sfida allo Stadio Artemio Franchi, il calciatore entrerà nella fase successiva del suo recupero.

Manna ha sottolineato che McTominay dovrà affrontare l’idoneità sportiva prima di essere reintegrato completamente nei disponibili. Questo protocollo medico è obbligatorio per chi ha subito interventi di questa natura e non rappresenta una complicazione, ma una procedura standard per garantire che il giocatore sia effettivamente pronto alla competizione agonistica.

McTominay in azione durante la partita

Frosinone e il rientro ufficiale: il calendario di McTominay

Il vero banco di prova arriverà dopo la sosta per le Nazionali. Gli azzurri affronteranno il Frosinone allo Stadio Maradona sabato 10 ottobre alle 20:45. Se l’idoneità sportiva arriverà entro quella data, McTominay sarà a disposizione per il match contro i ciociari e potrebbe scendere in campo nella ripresa del campionato. Questa è la finestra realistica per il suo rientro ufficiale in competizione.

Lo scozzese ha visto il suo inizio di stagione complicato dall’intervento cardiaco. Tuttavia, la tempistica comunicata da Manna suggerisce che il giocatore avrà quasi tre settimane per completare il protocollo medico tra il rientro in gruppo e la sfida contro il Frosinone. La finestra di ottobre rappresenta lo scenario più probabile per il suo ritorno effettivo tra i convocati per una partita ufficiale di campionato.

Il Napoli gestisce il recupero di McTominay con cautela, seguendo i parametri medici stabiliti. Se tutto procederà secondo i piani comunicati da Manna, il centrocampista potrà iniziare a contribuire attivamente alle ambizioni della squadra dal doppio appuntamento di ottobre, quando il campionato riprenderà il suo corso regolare.