Badiashile ancora fuori contro il Bologna: il Napoli aspetta il difensore

Benoit Badiashile non scenderà in campo dal primo minuto contro il Bologna. Il difensore francese, arrivato a Napoli il 22 agosto, non ha ancora raggiunto la condizione fisica necessaria per disputare novanta minuti.

Badiashile e il ritardo di preparazione: il problema vero

L’arrivo tardivo dell’ex difensore del Monaco ha creato un gap atletico difficile da colmare in poche settimane. Secondo Il Mattino, Badiashile non ha potuto completare la preparazione estiva con il resto della squadra e manca di minuti nelle gambe. Una situazione comune quando un giocatore si aggrega in ritardo, ma che non accelera i tempi di inserimento. Domani sera rimarrà in panchina a Bologna, disponibile per subentrare se necessario.

L’unica apparizione fino a oggi risale al match contro l’Inter, quando è entrato negli ultimi istanti di partita. Una prova da dimenticare, ma Il Mattino sottolinea che ha ancora tutto il tempo per riscattarsi e dimostrare il suo valore. I difensori centrali hanno bisogno di ritmo partita e continuità: senza di essa, anche i professionisti faticano.

Napoli-Bologna: Badiashile resta in panchina

Quale soluzione per il reparto difensivo? Il Napoli dovrà affidarsi ai centrali già rodati, con Rafa Marin che parte ancora in vantaggio su Beukema. La squadra non può permettersi di schierare un giocatore ancora impreparato dal punto di vista atletico in una partita ufficiale dal primo minuto. I prossimi impegni offriranno occasioni per incrementare il minutaggio di Badiashile, costruendo gradualmente il suo inserimento nel progetto azzurro.

Il mercato di settembre per il Napoli ha portato questo acquisto con tempistiche strette. Ora serve pazienza e lavoro: Badiashile avrà le sue chance, ma non prima di aver recuperato la forma fisica che la partenza tardiva gli ha tolto.