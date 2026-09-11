Napoli-Noa Lang, è pace fatta dopo l’esclusione: l’olandese scalpita senza Alisson Santos!

Noa Lang torna disponibile dopo il richiamo disciplinare di Allegri: l’olandese ha presentato scuse al tecnico e ai compagni, come rivela Il Mattino, e ora l’infortunio di Alisson Santos lo rende centrale nei piani offensivi del Napoli.

Lang escluso contro l’Arsenal: il motivo disciplinare

Massimiliano Allegri aveva tolto dalla convocazione per la sfida europea l’attaccante olandese per questioni comportamentali. Durante la rifinitura prima del match con l’Arsenal, Lang si era trovato coinvolto in un alterco con i compagni, un diverbio che si era trasformato in lite aperta.

Lo stesso tecnico aveva tentato di stemperare la tensione, ma l’esclusione dalla lista dei convocati è diventata inevitabile. Non si trattava di una scelta punitiva estrema, piuttosto di un segnale disciplinare verso l’intero gruppo.

Allegri e Lang durante una partita

La pace raggiunta: scuse e reintegrazione

L’episodio è stato archiviato rapidamente. Lang ha chiesto scusa al tecnico e ai suoi compagni, ristabilendo l’armonia nello spogliatoio. La tensione pre-partita, probabilmente alimentata anche dalla concorrenza con Alisson Santos per una maglia da titolare, si è risolta con il dialogo. Ora il campo parla un linguaggio diverso: l’assenza di Alisson per infortunio e quella di Giovane riapre completamente gli scenari offensivi. L’olandese deve dimostrare che il calcio pesa più di ogni altra considerazione.

La prossima occasione arriverà subito. Le partite con Bologna e Fiorentina rappresentano il banco di prova concreto per Lang: minuti importanti, la possibilità di incidere e di recuperare il terreno perso dopo l’esclusione. David Neres sta ritrovando la migliore condizione, dunque la competizione per le posizioni avanzate rimane serrata. Allegri avrà l’ultima parola sul “perdono” definitivo, ma le circostanze hanno già deciso che l’olandese diventa una risorsa necessaria nel breve termine.

La gestione della lite disciplinare dimostra come Allegri non ceda a compromessi sulla condotta, ma sappia anche riconoscere il valore tattico dei propri calciatori. Lang avrà la chance di riscattarsi immediatamente, dove gli infortuni ridisegnano le gerarchie e le opportunità diventano concrete per chi sa sfruttarle.