Anguissa c’è, ma dalla panchina: svelata l’idea di Allegri per la sfida contro il Bologna!

Andrè Frank Zambo Anguissa recupera per Napoli-Bologna dopo l’assenza in Champions League, ma la sua presenza in campo non è ancora scontata: Allegri valuta alternative.

Anguissa in gruppo: il rientro che non garantisce il campo

Il centrocampista camerunense ha ripreso gli allenamenti in gruppo da giovedì, primo seduta post Arsenal, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno. La sua disponibilità fisica è confermata. Tuttavia, l’allenatore non ha ancora deciso se schierarlo titolare contro i rossoblù. La scelta non è automatica: il tecnico sta valutando il mantenimento del doppio play con Stanislav Lobotka e Bill Gilmour, formula che ha funzionato nella partita di Champions League.

Questo scenario apre scenari tattici diversi per il centrocampo azzurro. Allegri ha dimostrato di preferire equilibrio e copertura nella zona nevralgica, e l’assenza forzata di Anguissa non ha compromesso la solidità. La domanda concreta diventa: vale la pena modificare l’assetto solo perché il camerunense è disponibile, oppure attendere una rotazione più naturale? La risposta passa dalle scelte dell’allenatore nei prossimi allenamenti.

Anguissa durante il match del Napoli

De Bruyne confermato, Vergara come soluzione tattica

Sul terzo centrocampista non ci sono dubbi: De Bruyne dovrebbe mantenere la posizione. Vergara rimane l’opzione più duttile della rosa, capace di agire come mezzala, esterno offensivo al posto di Politano o sulla sinistra come accaduto nella ripresa contro l’Arsenal, considerando anche l’assenza di Alisson Santos per infortunio. La sua versatilità offre a Allegri margini di manovra importanti per il match contro Bologna, permettendo aggiustamenti senza stravolgere l’equilibrio collaudato.

Il centrocampo del Napoli entra nella sfida di domani con più soluzioni disponibili rispetto alla scorsa settimana. Anguissa rappresenta una risorsa aggiuntiva importante e Allegri è pronto ad usufruirne.