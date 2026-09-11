Napoli, Anguissa ha chiesto altri 4 anni di contratto: il rinnovo è in bilico

Anguissa chiede al Napoli un contratto di quattro anni fino al 2030. Il centrocampista, attualmente legato agli azzurri fino al 2027, ha avanzato questa richiesta secondo quanto rivela Sportitalia attraverso il giornalista Alfredo Pedullà.

Anguissa: la richiesta di prolungamento fino al 2030

Il Napoli affronta una situazione delicata sul fronte dei rinnovi. Anguissa ha chiesto un prolungamento significativo fino a 4 anni da ora, passando da una scadenza nel 2027 a una nel 2030. Si tratta di una mossa che obbliga la dirigenza azzurra a valutare attentamente le proprie priorità di bilancio. Il centrocampista non è l’unico a spingere per condizioni migliori: anche McTominay rivendica un ingaggio più elevato, forte delle prestazioni finora offerte in maglia partenopea.

Il club si prende tempo per riflettere al meglio, ma il rinnovo ora sembra in bilico. In caso di mancato accordo, il camerunense lascerà Napoli a parametro zero al termine della stagione. Gli azzurrri però proveranno fino all’ultimo a guadagnare qualcosa dal suo addio.

Anguissa e la squadra del Napoli celebrano un gol in campo

Anguissa, giusto l’addio?

Le prestazioni del centrocampista sono sotto gli occhi di tutti. Dal suo ritorno dall’infortunio pesante alla schiena, non sembra più il calciatore di prima. Qualcosa si è visto in queste prime uscite, ma soprattutto anche tanti errori individuali che hanno pesato, come contro il Como. Anguissa è uno dei senatori del gruppo squadra e, vedendo le condizioni attuali, sarebbe meglio una separazione per cambiare aria.

Difficile prevedere cosa accadrà da qui a giugno, ma le sensazioni non sembrano essere positive. Che sia l’anno della rivoluzione e del così atteso ringiovanimento in casa Napoli? I tifosi se lo augurano, ma la decisione spetta solo alla società.