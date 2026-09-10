Napoli, arrivato l’annuncio su Meret e Alisson: c’è lesione per entrambi!

Meret e Alisson Santos si fermano contemporaneamente in casa Napoli. Il portiere riporta una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra, il brasiliano una lesione di medio grado al bicipite femorale.

Meret out: Bologna e Fiorentina senza il portiere azzurro

Alex Meret è uscito al termine del primo tempo nella sfida di ieri contro l’Arsenal e, oggi, non arrivano buone notizie. La lesione all’adduttore della coscia sinistra comporta tempi di recupero tra i 15 e i 20 giorni, il che significa assenza certa contro Bologna domenica alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona e contro la Fiorentina nella successiva giornata. Il portiere dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali, orientativamente a inizio ottobre. L’infortunio non è complicato, ma la cautela rimane prioritaria.

La situazione costringe Allegri a ridisegnare il piano difensivo per il Bologna. Meret rappresenta un elemento cardine della retroguardia partenopea, e la sua assenza si farà sentire immediatamente: al suo posto pronto Milimkovic-Savic.

Alisson Santos: uno stop più lungo del previsto

Il brasiliano affronta uno stop più gravoso. Per lui c’è una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro, quindi il rientro dipenderà dall’evoluzione clinica durante la pausa internazionale. Alisson è uscito infortunato dalla gara contro l’Arsenal. Ora ci sarà da capire chi prenderà il suo posto, con Noa Lang che potrebbe cogliere un’opportunità importante per far vedere le sue attese qualità.

La doppia assenza arriva nel momento peggiore, quando gli azzurri hanno appena subito una sconfitta in Champions League. Allegri dovrà gestire una rosa già sotto pressione, compensando le lacune difensive con scelte tattiche alternative. Il Bologna rappresenta un primo banco di prova cruciale per comprendere come la squadra reagisce a questi infortuni contemporanei.