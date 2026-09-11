Napoli-Bologna, che sorpresa: Anguissa è già recuperato

Frank Anguissa accelera il recupero dall’adduttore e si candida per tornare in campo per Napoli-Bologna: il centrocampista ha già smaltito il fastidio che lo ha escluso dall’esordio in Champions League contro l’Arsenal.

Anguissa: il rientro domenica al Maradona

Secondo il Corriere dello Sport, il camerunese ha già superato l’infortunio che lo ha tenuto fuori dalla trasferta londinese. La sorpresa positiva arriva tre giorni dopo l’esordio stagionale in Europa saltato, un tempistica che cambia gli equilibri nella mediana partenopea. Domenica al Maradona, gli azzurri affronteranno il Bologna di Tedesco con una rosa ceh potrà contare anche su di lui.

La disponibilità di Anguissa riapre il ballottaggio con Gilmour e Lobotka per le tre maglie di centrocampo. L’allenatore dovrà decidere se confermare l’assetto visto contro l’Arsenal o quello delle prime gare di Serie A. Il centrocampista camerunese rappresenta un’opzione di equilibrio e fisicità che non ha una vera alternativa in rosa, rendendolo quasi imprescindibile per Allegri.

Napoli-Bologna, le possibili scelte per il centrocampo

La sfida di domenica diventa cruciale per testare le soluzioni tattiche. Non so può escludere anche un turno di riposo per Lobotka, che era in ballottaggio con Gilmourgià per la sifda contro l’Arsenal prima dell’infortunio di Anguissa. Il recupero del centrocampista offre alternative concrete all’allenatore, riducendo il carico su chi ha giocato dall’inizio della stagione. Con De Bruyne a galleggiare negli spazi offensivi e Hojlund in prima linea, il centrocampo deve garantire copertura e fluidità nel passaggio.

L’assenza di Anguissa contro l’Arsenal aveva esposto la mediana a pressioni eccessive, costringendo a compensare con altre soluzioni. Nel frattempo, la squadra continua a fare i conti con sette infortuni in nove giorni, una situazione che complica ulteriormente la gestione della rosa. Allegri dovrà fare a meno a lungo di Scott McTominay, ma almeno potrà contare su tutti i restanti elementi della metà campo azzurra.