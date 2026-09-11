Beukema fa chiarezza sulle sue condizioni: “Sto bene, sono pronto!”

Sam Beukema annuncia il ritorno completo dopo settimane di stop per un problema al tendine. Il difensore olandese del Napoli si candida a un ruolo centrale nelle rotazioni azzurre in vista della sfida contro il Bologna, club dove ha militato in passato.

Beukema e il recupero: “Non era bello, ma adesso sono pronto”

L’ex rossoblù ha rilasciato dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulle proprie condizioni fisiche. “Mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo a pieno regime. Mi sento pronto e non vedo l’ora di dare una mano alla squadra”, ha sottolineato Beukema. Il difensore ha ammesso come il percorso non sia stato indolore: il tendine lo ha costretto a saltare il ritiro estivo, periodo cruciale per la preparazione atletica e tattica della stagione.

Quel mese di assenza rappresentava un handicap significativo. Mentre la squadra costruiva la base fisica e tattica nei ritiri, Beukema era fermo. “Non era bello per me perché avevo quel problema al tendine per qualche settimana. Non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché lì si inizia già la stagione”, ha spiegato il numero azzurro. Ora la situazione è rovesciata: il recupero è avvenuto, e l’olandese vuole dimostrare sul campo di essere tornato al massimo della forma.

Beukema nel Napoli: cosa chiede la difesa azzurra

Con il recupero completo di Beukema, la difesa partenopea guadagna opzioni tattiche rilevanti. Il difensore si propone come elemento centrale nelle rotazioni, proprio quando gli azzurri si preparano a una sfida delicata contro una squadra che conosce bene per il suo passato in Emilia. La disponibilità del centrale olandese amplia le scelte difensive per le prossime giornate di campionato e le competizioni europee in programma.

Beukema non ha cercato scuse e ha affrontato il recupero con professionalità. Ha sottolineato come il gruppo lo abbia accolto nuovamente a regime pieno da settimane, creando le condizioni per il rientro graduale ma decisivo. Il messaggio è chiaro: la voglia di contribuire è alta, e il fisico risponde. Nelle prossime settimane, il difensore avrà l’occasione di dimostrare che queste parole corrispondono ai fatti in campo, iniziando dalla sfida di campionato contro il Bologna.