Napoli, è crisi in difesa: 76 tiri subiti in tre partite e XG mai così alto!

La difesa del Napoli è stata sotto pressione contro Como, Inter e Arsenal: 76 conclusioni subite in tre partite, media di 25 tiri per gara. Il dato espone una fragilità difensiva che non dipende dall’avversario.

Inter-Napoli e Arsenal-Napoli: i record negativi degli XG

Due partite hanno fatto registrare un precedente storico negativo. Napoli-Arsenal ha prodotto 4.05 Expected Goals Against, Inter-Napoli 3.86. Da quando Opta calcola il modello XG, gli azzurri non avevano mai concesso così tanto in due gare consecutive. L’Inter ha tirato 29 volte verso la porta partenopea, i Gunners 26. Non si tratta di episodi isolati legati alla qualità dell’avversario, ma di una solidità difensiva che non sembra esserci.

Il Como di Fabregas ha collezionato 21 conclusioni. La continuità del cedimento difensivo rappresenta il vero allarme: non è una questione di singola prestazione, ma di assetto tattico fragile.

Napoli-Arsenal in Champions League: momento di gioco con i difensori azzurri impegnati

Centrocampo e linea difensiva: dove va cercato il rimedio

Quale è la causa principale? La gestione delle distanze tra i reparti e la tenuta della linea arretrata. Gli azzurri lasciano troppi spazi in fase di non possesso, consentendo agli avversari di concludere con frequenza eccessiva. Questo non accade per mancanza di qualità individuale, ma per scelte posizionali e di pressing che non riescono a compattarsi.

Il rimedio richiede lavoro tattico immediato sulla protezione dell’area di rigore e sulla compattezza generale. Ogni partita concedere 25 tiri mette a rischio gli obiettivi stagionali, indipendentemente da quanti gol vengono realizzati in attacco. Il Napoli ha dimostrato di saper produrre calcio offensivo, anche con errori individuali nell’ultimo passaggio, ma senza equilibrio difensivo il rendimento rimane aleatorio. Le prossime uscite diranno se la squadra riuscirà a invertire questa tendenza attraverso correzioni tattiche concrete.