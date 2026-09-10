Napoli: Meret e Alisson infortunati, esami prima del Bologna

Meret e Alisson Santos hanno lasciato il campo durante Napoli-Arsenal in Champions League: il portiere ha accusato un problema agli adduttori nel primo tempo, il difensore brasiliano si è fermato al 59′ per un fastidio muscolare. Allegri attende gli esami prima della sfida domenicale contro il Bologna.

Meret: sostituito all’intervallo dopo il problema agli adduttori

L’estremo difensore azzurro ha accusato il dolore già nella prima frazione di gioco al Maradona. Nonostante il fastidio, Meret ha continuato a giocare e ha compiuto persino un intervento decisivo su Merino, dimostrando di voler stringere i denti.

Allegri però ha scelto la strada della prudenza: all’intervallo il tecnico ha optato per la sostituzione con Vanja Milinkovic-Savic, preferendo non rischiare ulteriormente il suo portiere. Le condizioni dell’estremo difensore saranno esaminate nelle prossime ore per verificare se potrà essere disponibile già domenica.

Alisson Santos: problema muscolare nel secondo tempo, rischio Bologna

La situazione si è complicata nella ripresa. Al 59′ il difensore brasiliano, dopo un allungo, ha chiesto la sostituzione ed è uscito visibilmente dolorante, anche se ha lasciato il campo sulle proprie gambe. I sospetti ricadono su un problema di natura muscolare, ma solo gli esami potranno chiarire l’entità dell’infortunio e la disponibilità per la prossima gara di campionato. Domenica il Napoli sfiderà il Bologna al Maradona e Allegri spera di recuperare almeno uno dei due difensori.

L’infermeria azzurra si allunga ulteriormente. Già prima della sfida europea, il tecnico doveva fare i conti con gli assenti McTominay e Anguissa. Ora gli infortuni di Meret e Alisson Santos aggiungono ulteriore pressione su una rosa già provata da tre sconfitte in quattro gare.

La prossima settimana sarà decisiva per valutare chi sarà disponibile e come Allegri costruirà la formazione in vista della sfida contro il Bologna. Le scelte di formazione dipenderanno completamente dagli esiti degli accertamenti fisici sui due calciatori.