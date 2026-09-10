Napoli: Meret e Alisson infortunati, esami prima del Bologna

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Alisson Santos Petrlic con maglia Napoli blu numero 27 durante una partita

Meret e Alisson Santos hanno lasciato il campo durante Napoli-Arsenal in Champions League: il portiere ha accusato un problema agli adduttori nel primo tempo, il difensore brasiliano si è fermato al 59′ per un fastidio muscolare. Allegri attende gli esami prima della sfida domenicale contro il Bologna.

Meret: sostituito all’intervallo dopo il problema agli adduttori

L’estremo difensore azzurro ha accusato il dolore già nella prima frazione di gioco al Maradona. Nonostante il fastidio, Meret ha continuato a giocare e ha compiuto persino un intervento decisivo su Merino, dimostrando di voler stringere i denti.

Allegri però ha scelto la strada della prudenza: all’intervallo il tecnico ha optato per la sostituzione con Vanja Milinkovic-Savic, preferendo non rischiare ulteriormente il suo portiere. Le condizioni dell’estremo difensore saranno esaminate nelle prossime ore per verificare se potrà essere disponibile già domenica.

Meret in porta con divisa azzurra durante una partita del Napoli, posizionato davanti alla rete
Meret in azione durante una partita del Napoli

Alisson Santos: problema muscolare nel secondo tempo, rischio Bologna

La situazione si è complicata nella ripresa. Al 59′ il difensore brasiliano, dopo un allungo, ha chiesto la sostituzione ed è uscito visibilmente dolorante, anche se ha lasciato il campo sulle proprie gambe. I sospetti ricadono su un problema di natura muscolare, ma solo gli esami potranno chiarire l’entità dell’infortunio e la disponibilità per la prossima gara di campionato. Domenica il Napoli sfiderà il Bologna al Maradona e Allegri spera di recuperare almeno uno dei due difensori.

L’infermeria azzurra si allunga ulteriormente. Già prima della sfida europea, il tecnico doveva fare i conti con gli assenti McTominay e Anguissa. Ora gli infortuni di Meret e Alisson Santos aggiungono ulteriore pressione su una rosa già provata da tre sconfitte in quattro gare.

La prossima settimana sarà decisiva per valutare chi sarà disponibile e come Allegri costruirà la formazione in vista della sfida contro il Bologna. Le scelte di formazione dipenderanno completamente dagli esiti degli accertamenti fisici sui due calciatori.

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