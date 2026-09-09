Anguissa non salta solo l’Arsenal: cosa filtra in vista di Napoli-Bologna

Frank Anguissa non sarà disponibile per la sfida contro l’Arsenal e rischia di saltare anche la gara con il Bologna. Il centrocampista azzurro si ferma per un problema all’adduttore.

Anguissa out: Gilmour e De Bruyne al suo posto

L’assenza di Anguissa apre spazi in mediana al Napoli. Billy Gilmour tornerà titolare dopo sei mesi, da quando il 20 marzo scorso giocò a Cagliari. Lo scozzese formerà una coppia di play con Stanislav Lobotka, secondo quanto riporta Il Mattino. Una scelta tattica che cambia l’equilibrio del centrocampo partenopeo, affidando a due registi la gestione della manovra.

La vera novità riguarda Kevin De Bruyne. Il belga scenderà in campo dal primo minuto per la prima volta in stagione, una decisione già pianificata prima dell’infortunio di Anguissa. De Bruyne rappresenta il grande assente della stagione azzurra fino a questo momento, e il suo ingresso dal primo minuto contro i Gunners segna un punto di svolta nella strategia offensiva.

Napoli: il doppio forfait in mediana complica i piani

La perdita di Anguissa costringe il Napoli a rivedere gli equilibri. Non si tratta solo di un cambio di uomini, ma di una riconfigurazione tattica. Gilmour, seppur di qualità, non ha i ritmi competitivi di chi ha giocato con continuità nelle ultime settimane. Questo espone gli azzurri a rischi specifici contro una squadra come l’Arsenal, che sa come sfruttare gli spazi in transizione.

Quale impatto avrà questo cambio sulla fase difensiva? Con due play in campo, il Napoli avrà meno protezione davanti alla difesa e dovrà compensare con una pressione più aggressiva. De Bruyne in posizione offensiva significa anche meno copertura sulle spalle dei terzini, un dettaglio che l’Arsenal cercherà di sfruttare sulle fasce laterali dove i Gunners costruiscono il loro gioco.

Il forfait, che si aggiunge a quello di McTominay, ridisegna completamente la partita. Gilmour avrà l’occasione di riscattarsi dopo mesi di panchina, mentre De Bruyne porterà qualità offensiva in una squadra che ha faticato a trovare soluzioni creative. Il Napoli sceglie il rischio calcolato: più attacco, meno solidità difensiva nel mezzo.

Nel fine settimana il Napoli affronterà il Bologna con Anguissa ancora in dubbio. Se l’infortunio dovesse protrarsi, Gilmour e Lobotka continueranno a formare la coppia di centrocampo.