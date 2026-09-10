Napoli-Arsenal: Ghoulam sconsolato: “Mi dispiace per De Bruyne e Hojlund”

Il Napoli perde 0-1 contro l’Arsenal in Champions League e Faouzi Ghoulam, ex difensore azzurro e analista Sky, si è concentrato anche sulle prestazioni dei singoli. Un focus su De Bruyne e Hojlund fa discutere

Nel commentare la sconfitta a caldo, Ghoulam ha sottolineato come il Napoli abbia giocato con dignità dopo il ko interno contro l’Inter.

“Il Napoli ha fatto bene anche per la fisionomia della partita… le due squadre arrivano da due partite diverse: una persa per il Napoli a Milano, l’Arsenal che ha invece vinto in rimonta contro il Chelsea.

E poi si rispecchiano un po’ gli obiettivi dell’uno e dell’altro: l’Arsenal che gioca per vincere questa Champions, che l’anno scorso ha vinto la Premier League ed è finalista della Champions League, e il Napoli che gioca per superare magari i playoff o andare negli ottavi, che sarebbe una cosa anche bella.

Purtroppo, si è visto anche: ci sono dei livelli nel calcio. C’è stata una squadra che era più forte dell’altra.

Però il Napoli, devo dire la verità, mi è piaciuto, perché dopo la sconfitta con l’Inter, avevo molto paura che subisse tantissimo. Invece ha subito però ha provato a ripartire, ha provato a dare qualcosina in più con i giocatori”.